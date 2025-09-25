스타트업얼라이언스 "AI 시대, 자국 플랫폼을 국가 전략자산으로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자국 플랫폼의 가치와 전략 논의

스타트업얼라이언스는 24일 사단법인 디지털경제포럼과 함께 서울 마포구 프론트원 세미나실에서 '인공지능(AI) 강국, 왜 자국 플랫폼이 필요한가' 토론회를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 토론회는 한국의 독자적 AI 경쟁력 확보를 위한 자국 플랫폼의 역할과 가치를 논의하기 위해 마련됐다.

이기대 스타트업얼라이언스 센터장은 인사말에서 "AI 시대에도 우리의 일상이 외부와 만나는 접점은 플랫폼"이라며 "플랫폼을 놓치면 생태계 전체가 종속될 수 있다는 점에서 AI 시대에도 플랫폼 경쟁력을 잃어서는 안 된다"고 했다.

첫 번째 발제는 이승엽 부경대 교수가 '온라인플랫폼법이 AI 생태계 발전에 미칠 영향'을 주제로 발표했다. 그는 "AI 생태계의 발전 방향은 과거 스마트폰 OS나 인터넷 포털 생태계와 비교해 볼 수 있다"고 했다. 이어 "특히 한글과 같은 지역적 특성은 국내 플랫폼 사업자가 글로벌 플랫폼 사업자와 경쟁할 수 있는 중요한 요인"이라며, "이러한 상황에서 온라인플랫폼법을 통한 규제보다는 오히려 우리의 강점을 극대화하는 방향으로 AI 경쟁력을 강화할 필요가 있다"고 했다.

곽규태 순천향대 교수는 '자국 플랫폼의 경쟁력이 인공지능 생태계 발달에 미치는 영향'을 주제로 발표했다. 그는 연구팀과 직접 수집한 데이터 분석 결과를 제시하며 "전 세계적으로 자국 플랫폼을 보유한 국가는 약 7개국으로 집계됐고, 지난해 기준 한국의 자국 검색 플랫폼 점유율은 43.92%로 글로벌 4위에 해당한다"고 했다. 또한, OECD 등 글로벌 데이터베이스 분석을 토대로 "자국 플랫폼의 점유율은 ▲AI 기술역량 강화 ▲AI 스타트업 투자 ▲기업의 AI 활용 ▲생성형 AI 시장규모 확대에 긍정적인 영향을 미친다는 사실을 실증적으로 확인했다"고 했다.

24일 서울 마포구 프론트원 세미나실에서 열린 '인공지능(AI) 강국, 왜 자국 플랫폼이 필요한가' 토론회 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다. 스타트업얼라이언스

AD

이어진 종합토론에서는 이상우 연세대학교 교수가 좌장을 맡고, 학계·산업계 전문가들이 다양한 쟁점을 심도 있게 논의했다.

김정환 고려대 교수는 "AI 시대에는 기업 간 경쟁이 아니라 국가 단위에서 생태계 경쟁이 벌어지고 있다"고 했다. 이어 "우리는 결과를 빨리 보여주기 위한 인프라 중심 논의를 하는 경향이 있는데, 실제 사업 단계에서는 모델과 가장 밀접한 데이터 영역에서의 논의가 더욱 필요하다"고 했다.

이창준 성균관대 교수는 "AI 경쟁력도 단순한 점유율보다 데이터가 얼마나 잘 흐를 수 있는 환경이 마련되어 있는지가 핵심"이라며 "AI를 도입할 때 투명성이나 책임성만 확보된다면 일단 시도할 수 있게 하고, 규제 프레임워크는 점진적으로 마련하는 방식이 필요하다"고 했다.

정용국 동국대 교수는 "코로나 이후 세계적으로 자국 중심주의가 강화되면서 자국 플랫폼에서 경쟁력을 찾으려는 흐름이 확산되고 있다"며 "우리 역시 자국 플랫폼을 국가 전략자산의 차원에서 바라볼 필요가 있다"고 했다.

하태현 세종대학교 교수는 "모델 개발의 핵심은 양질의 다양한 데이터를 확보하는 것"이라며 "플랫폼 자체를 더 매력적으로 만들어 국적을 가리지 않고 다양한 이용자가 유입되도록 하는 방향을 고민해야 한다"고 했다.





AD

최성진 스타트업성장연구소 대표는 "AI 분야에서 전 세계 3위 진입은 충분히 도전할 만하지만, 3강 구도에 들어가기는 쉽지 않은 과제"라며 "자국 플랫폼이 성장하고 투자와 인재를 끌어낼 수 있는지가 관건이 될 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>