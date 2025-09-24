李대통령 "관세협상서 미국 요구 무조건 수용할 수 없어…합리적 타결책 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외교안보 분야 오피니언 리더들과 만찬

유엔(UN)총회 참석차 방미 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 뉴욕 주재 싱크탱크 지도부, 언론인 등 외교안보 분야 오피니언 리더들을 초청해 만찬을 갖고 한미동맹, 무역협상 동향, 한반도 문제, 국제 정세 등에 대해 의견을 교환했다고 대통령실이 밝혔다.

연합뉴스

이 대통령은 뉴욕의 한 호텔에서 열린 만찬에서 교착상태에 빠진 한미 관세 협상 관련해 미국 측 요구를 무조건 수용할 수 없는 이유를 설명하고 "한미 양국이 합리적인 타결책을 찾아내기를 기대한다"고 했다. 이날 미국 측에서는토마스 번 코리아 소사이어티(KS) 회장, 강경화 아시아소사이어티(AS) 회장, 수잔 엘리엇 미 외교정책위원회(NCAFP) 회장, 캐슬린 스티븐스 코리아 소사이어티(KS) 이사장, 이안 브레머 유라시아그룹 회장, 다니엘 커츠-펠란 포린어페어스 편집장 등 6명이 참석했다.

이에 미국 측 참석자들은 성공적인 한미 정상회담을 통해 형성된 정상 간 유대관계가 한미 간 현안 해결에 큰 힘이 될 것으로 본다면서 각자의 위치에서 필요한 지원을 다해 나가겠다고 했다. 특히 한국의 수준 높은 대미 투자는 지역사회 고용 창출에 많이 기여하고 있으며 미 국민들도 한미동맹과 한국에 대해 높은 지지를 보내고 있다면서 한국이 미국내 주정부와 의회, 시민사회 등과의 풀뿌리 협력도 더욱 확대해 나가기를 기대한다고 했다.

이 대통령은 한반도에서 긴장 완화와 대화 복원, 한반도 비핵화를 위한 우리 정부의 구상과 노력에 대해서도 소개했다. 특히 이 대통령은 한국은 전세계 유일한 분단국임을 지적하면서 "세계 평화 구조를 도출하는 데 한반도 평화·안정이 핵심적 요소"라고 강조하면서 "이를 구현할 능력과 의지를 보유한 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 협력하며 실용적 접근을 추진해나가겠다"고 했다.

만찬 참석자들은 한미 정상회담에서 트럼프 대통령이 대북 관여 의지를 재확인한 것에 주목했다고 하고, 양국 정상의 리더십 하에 한반도 긴장 완화와 평화 정착을 위한 국제사회의 노력이 결실을 맺길 바란다고 했다.





한편 이 대통령과 참석자들은 탈냉전 국제질서 등에 대해서도 의견을 교환했다. 참석자들은 불확실성이 지속되고 국제질서가 약화될수록 유사입장 국가들간 연대가 중요하다고 하면서 유엔 안보리 의장국 수임과 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최 등 한국의 적극적인 역할과 기여가 그 어느 때보다 긴요하다고 강조했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

