'불법도박' 이진호, 이번엔 만취 음주운전 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불법 도박 혐의로 수사를 받고 있는 개그맨 이진호씨(39)가 24일 음주 운전을 하다 적발됐다.

개그맨 이진호씨.

AD

경기남부청에 따르면 이씨는 이날 오전 3시께 인천에서 경기 양평군까지 음주운전을 한 혐의로 검거됐다. 이씨는 음주 상태에서 인천에서 양평까지 약 100㎞를 이동한 것으로 추정된다.

이씨는 검거 당시 면허취소 수준인 혈중알코올농도 0.11% 상태였다. 경찰은 이씨의 요구에 따라 추가로 채혈 측정을 한 뒤 결과를 기다리고 있다.





AD

이씨는 2005년 SBS '웃찾사'를 통해 데뷔했으며 tvN '코미디 빅리그', JTBC '아는 형님' 등에서 이름을 알렸다. 그러나 지난해 10월 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 인터넷 불법 도박으로 경찰 조사를 받게 된 사실을 알리고 방송활동을 중단했다. 이씨는 방탄소년단(BTS) 지민 등 주변 유명인에게 돈을 빌린 후 갚지 않은 사실도 알려져 논란이 커졌다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>