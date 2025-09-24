연천군, 전곡 도시재생 주민설명회 성료…지역경제 활성화 큰 기여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전곡 'Culture Station' 주민공청회 성황리 마무리

경기 연천군은 지난 19일 주민 100여 명이 참석한 가운데 전곡 도시재생(지역특화) 활성화계획 변경(안)에 대해 주민공청회를 실시했다.

연천군은 지난 19일 주민 100여 명이 참석한 가운데 전곡 도시재생(지역특화) 활성화계획 변경(안)에 대해 주민공청회를 실시하고 있다. 연천군 제공

이번 공청회는 2023년 12월 15일 국토교통부 도시재생(지역특화) 활성화 사업 공모에 선정된 지하 2층, 지상 3층의 전곡 플레이파크 건립사업에서 규모를 더욱 확대해 지하 2층, 지상 6층의 전곡 컬쳐스테이션 건립과 지자체 사업인 전곡역 주차타워 건립사업으로 추진할 계획이다.

전곡 컬쳐스테이션 건립사업은 EBS와 협업 추진해 지상 1층부터 지상 3층은 어린이놀이시설을 조성하고 지상 4층은 복합상영관(1관 어린이전용, 2관 전용 영화관, 3관 복합상영관) 155석과 지상 5층은 청년센터, 지상 6층은 청년숙소(20개실) 규모로 확대해 전곡4리 구도심의 활력을 불어넣기 위한 마중물 사업으로 계획하고 있으며,

전곡 컬쳐스테이션 건립사업 완공 후 방문객 등 유동인구 증가에 따른 주차문제를 사전에 예방하고자 4층/5단 200대 규모의 전곡역 주차타워 건립사업도 함께 추진될 계획이다.

이번 공청회는 참석한 주민 대다수가 동의했으며 특히 4층 복합상영관은 2016년 12월부터 주민들이 염원하는 숙원사업으로 큰 호응을 얻고 있다.

연천군 관계자에 따르면 이번 공청회 결과를 반영해 2025년 10월 국토부 제4차 활성화 계획 변경 심의 시 도시재생(지역특화) 활성화 계획 변경(안)을 상정할 예정이며, 활성화 계획 변경(안)이 확정되면 2025년 12월 착공하여 2027년 12월 완공을 목표로 추진한다고 말했다.

본 사업은 전곡4리 도시재생활성화 사업의 일환으로 추진하는 지역 거점시설로서 완공 시 노후 도심지 활성화를 통한 방문객 유입으로 지역경제 활성화가 예상된다.





연천군 도시과장은 "전곡 컬쳐스테이션 건립 및 전곡역 주차타워 건립사업이 동시에 완료되면 지역 내 기존 관광자원과 연계로 시너지 효과를 발휘하고 지역경제 활성화에 큰 기여를 할 것"이라고 말했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

