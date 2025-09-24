우미건설, '오산 세교 우미린 레이크시티' 청약 일정 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

견본주택 개관…총1424가구

가구당 1.5대 주차 공간 확보

우미건설이 오는 26일 경기 오산시 서2구역에 들어서는 '오산 세교 우미린 레이크시티'의 견본주택 문을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 24일 밝혔다.

우미건설은 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 다음 달 1일 2순위 순으로 청약을 진행한다. 같은 달 14일 당첨자를 발표한다. 정당계약은 26일부터 나흘간 체결된다. 당첨자 발표일로부터 6개월만 지나면 전매가 가능해 실수요자뿐 아니라 투자 수요도 주목할 전망이다.

단지는 지하 3층~지상 29층, 10개 동 규모로 들어선다. 전용 84·94·101㎡ 중대형 평형으로만 구성되며 총 1424가구다. 이 가운데 전용 84㎡가 1077가구로 가장 많다. 94㎡ 182가구, 101㎡ 165가구가 공급된다.

경기 오산시 서2구역 '오산 세교 우미린 레이크시티' 투시도. 우미건설

입지는 세교2·3지구 중심부다. 세교3지구는 수도권 반도체 클러스터와 연계한 자족형 신도시로 개발이 추진되고 있어 미래가치가 크다는 평가다. 교통망도 확충된다. 현재 오산역은 1호선을 이용할 수 있고, GTX-C노선, 동탄도시철도, 분당선 연장 계획이 추진 중이다.

생활 여건도 갖췄다. 가수초등학교가 단지 인근에 있어 도보 통학이 가능하다. 동쪽으로는 가감이산, 서쪽으로는 서동저수지 수변공원을 조망할 수 있다.

커뮤니티 시설도 대단지에 걸맞게 다양하게 마련될 예정이다. 오산 지역에 드문 유아풀을 갖춘 실내수영장, 최상층 스카이라운지와 게스트하우스가 도입된다. 작은도서관, 독서실, 스터디룸, 실내골프연습장, 피트니스클럽, 탁구장, 카페 등 다양한 시설이 들어선다.

단지는 지상에 차 없는 설계를 적용해 쾌적성을 높였고 가구당 1.5대의 주차 공간을 확보했다. 미세먼지 저감 효과가 있는 에어클린시스템도 도입된다.





견본주택은 화성시 산척동 일대에 마련된다. 입주는 2029년 7월 예정이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

