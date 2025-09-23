광주시의회, 전국체육대회 '광주체고 선수단' 격려

"갈고닦은 실력 유감없이 발휘해달라"
광주시의회 교육문화위원회(위원장 명진)는 23일 제106회 전국체육대회를 대비해 막바지 훈련에 집중하고 있는 광주체육고등학교를 방문, 출전선수단을 격려했다.
지역 체육인재 산실인 광주체고는 이번 전국체육대회에 근대5종 등 20개 종목 197명이 참가할 예정이다. 교육문화위원들은 이날 태권도, 복싱, 육상, 양궁 등 종목별 훈련장을 찾아 강도 높은 훈련에 매진하고 있는 학생들에게 격려의 말을 전했다.
명진 위원장은 "우리 지역의 자랑인 광주체고 학생들이 이번 전국체전에서 그동안 갈고닦은 실력을 유감없이 발휘해 목표한 성적을 거둘 수 있도록 최선을 다해 주길 바란다"고 말했다.
한편 제106회 전국체육대회는 오는 10월 17~23일 일주일간 부산시 일원에서 개최되며, 광주에서는 50개 종목에 선수 1,071명과 임원 368명 등 1,439명이 참가한다.
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
