광주시의회, 전국체육대회 '광주체고 선수단' 격려

"갈고닦은 실력 유감없이 발휘해달라"

광주시의회 교육문화위원회 위원들이 23일 제106회 전국체육대회에 대비해 집중 훈련 중인 광주체육고등학교를 방문, 출전선수단을 격려했다. 광주시의회 제공

광주시의회 교육문화위원회(위원장 명진)는 23일 제106회 전국체육대회를 대비해 막바지 훈련에 집중하고 있는 광주체육고등학교를 방문, 출전선수단을 격려했다.

지역 체육인재 산실인 광주체고는 이번 전국체육대회에 근대5종 등 20개 종목 197명이 참가할 예정이다. 교육문화위원들은 이날 태권도, 복싱, 육상, 양궁 등 종목별 훈련장을 찾아 강도 높은 훈련에 매진하고 있는 학생들에게 격려의 말을 전했다.

명진 위원장은 "우리 지역의 자랑인 광주체고 학생들이 이번 전국체전에서 그동안 갈고닦은 실력을 유감없이 발휘해 목표한 성적을 거둘 수 있도록 최선을 다해 주길 바란다"고 말했다.





한편 제106회 전국체육대회는 오는 10월 17~23일 일주일간 부산시 일원에서 개최되며, 광주에서는 50개 종목에 선수 1,071명과 임원 368명 등 1,439명이 참가한다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

