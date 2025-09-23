저축은행중앙회-전통시장재단과 소상공인·자영업자 지원협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

저축은행 사회공헌활동의 날 맞이 협약

선유도 골목시장 찾아 지원물품 전달

저축은행중앙회는 23일 '저축은행 사회공헌활동의 날'을 맞아 전통시장육성재단과 소상공인·자영업자 지원 강화 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

오화경 저축은행중앙회장(오른쪽)이 안병수 전통시장육성재단 이사장과 23일 서울 마포구 중앙회에서 소상공인·자영업자 지원강화 업무협약식을 열고 기념촬영을 하고 있다. 저축은행중앙회

저축은행 업계와 재단은 협약을 계기로 전통시장 소상공인·자영업자를 위한 실질적 육성 사업을 해나간다.

이날부터 전국 6개 권역을 대상으로 임대료 등 생활밀착형 기반시설 지원사업을 시작한다. 올해 약 135개 사업장을 지원할 예정이다.

재단은 '전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법'에 따라 설립된 기관으로 전국 전통시장·상점가를 대상으로 청년상인 지원사업, 창업 교육, 컨설팅 등을 하고 있다. 전통시장 디지털 역량강화 사업도 진행 중이다.

이날 중앙회 임직원들은 서울 영등포구 선유도 골목시장을 찾아 환경정리 활동을 하고 약 80여개 상가를 방문해 후원 물품을 전달했다.





오화경 중앙회장은 "이번 협약과 봉사활동을 통해 저축은행과 재단 간 공감대를 형성했다"며 "두 기관은 다양한 분야에서 소상공인과 지역 자영업자에 대한 실질적 지원을 강화해나갈 것"이라고 말했다.





