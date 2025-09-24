[단독]강태영 농협은행장, 내년 사업계획 토론회…직원 의견 직접 청취

지난주 임원 제외 직원 200여명 대상

사업계획 토론회 직접 주재

"톱다운 대신 바텀업 방식 통해 사업 반영"

디지털 전환은 진부…AI 대응 강조

강태영 NH농협은행장이 내년도 사업계획에 대해 직급별 직원 의견을 직접 수렴하는 토론회를 열었다. 역대 은행장들이 시도하지 않았던 바텀업(bottom-up) 방식으로, 현장의 목소리를 가감 없이 반영하겠다는 의지다. 그는 "디지털 전환(DX)은 이미 오래된 이야기"라며 "앞으로는 인공지능 전환(AX: AI Transformation) 등 새로운 흐름에 민감하게 대응해야 한다"고 강조했다.

24일 금융권에 따르면 강 행장은 지난주 서울 본점에서 세 차례에 걸쳐 M급(매니저) 이하 직원 200여명을 대상으로 내년도 사업계획 토론회를 주재했다. 그는 지난 15일 6급(신입 및 계장)부터 4급(차·과장), 16일 3급(지점장 및 팀장), 19일 M급(센터장·지부장·부장·지점장) 직원들을 차례대로 만나 의견을 청취했다. 회의에서는 사업계획 논의와 함께 부서 및 팀 간 시너지 방안 등이 집중적으로 다뤄졌으며, 일부 회의는 예정된 2시간을 넘길 정도로 열띤 토론이 이어졌다.

강태영 농협은행장이 지난주 M급 이하 직원 200여명을 만나 내년도 사업계획과 관련한 토론회를 주재했다. 농협은행

이 같은 토론회는 기존 사업계획 논의 방식과 확연히 달랐다. 농협은행 내에서 전례가 없었던 시도다. 그간 농협은행은 경영기획부문 종합기획부에서 수립한 계획을 톱다운(top-down) 방식으로 각 부서에 하달했다. 그러나 강 행장은 "직원 의견을 직접 들어보겠다"며 이번 토론회를 마련했고, 이 자리에서 나온 의견은 종합기획부가 사업계획에 반영할 예정이다. 부행장 등 임원과의 회의를 따로 잡지 않은 것도 눈에 띈다. 평소 임원들과는 회의가 잦은 만큼, 일반 직원들과의 소통 기회를 더 늘리겠다는 취지다.

강 행장은 내년 사업에서 강조돼야 할 부분으로 인공지능(AI), 기업금융, 자산관리(WM) 등 세 가지를 꼽았다. 특히 AI에 대해선 시대에 뒤처지면 안 된다고 말했다. 한 농협은행 관계자는 "강 행장은 30여년 전 은행 창구 자동화, 최근 디지털 전환이 시대적 흐름이었지만 지금은 벌써 옛이야기가 됐다고 말했다"며 "AI, 특히 에이전트 AI로 패러다임이 바뀌는 상황에서 우리가 뒤늦게 따라가서는 안 된다고 강조했다"고 전했다.





또한 그는 정부의 가계대출 규제로 가계여신 영업을 적극적으로 할 수 없는 상황에서 기업금융의 역할이 어느 때보다 중요하다며 외환사업과 함께 내년 사업을 잘 준비하자고 직원들에게 주문했다. WM사업에 대해서는 지난 16일 본점에 문을 연 'NH로얄챔버'를 중심으로 종합자산관리 역량을 강화해야 한다고 강조했다.





