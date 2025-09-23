[특징주] 씨피시스템, 삼성전자·테슬라·애플 케이블체인 공급망 편입 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

씨피시스템 주가가 강세다. 삼성전자와 테슬라, 애플까지 아우르는 반도체 공정 공급망에 케이블체인 공급을 확대한다는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다.

23일 오후 2시6분 기준 씨피시스템 주가는 전날 대비 22.97% 오른 3180원을 기록했다. 삼성전자 반도체 공정 생태계를 구성하는 주요 장비사들을 통해 케이블체인 공급을 확대한다는 소식에 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

씨피시스템은 삼성전자 주요 협력사인 테크윙, 세메스, 고영테크놀러지 등 반도체 장비업체가 삼성전자에 납품하는 자동화 및 검사장비에 케이블체인을 공급하고 있다.

특히 최근 초저분진 특성을 갖춘 'G-클린체인' 공급을 앞두고 실적 성장 기대감이 커지고 있다. 삼성전자와 테슬라가 22조8000억원 규모 파운드리 계약을 맺고 미국 텍사스 테일러 신공장 가동이 다가오면서 전 세계로 수요가 확대될 것이라는 전망이다. 이미 씨피시스템은 삼성전자에 공급하는 케이블체인 매출이 올해 상반기에 이미 지난해 전체 매출의 75%를 달성한 바 있다.





또한 애플 협력사 폭스콘에 초저분진 케이블 체인도 공급하는 등 해외 시장도 넓히면서 삼성전자, 애플, 테슬라를 아우르는 공급처를 확보할 것으로 점쳐진다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

