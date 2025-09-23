춘천막국수닭갈비 축제 스탬프 챌린지 인기몰이

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사전 운영 프로그램 오픈 하루 만에 1만명 돌파

춘천의 주요 관광지와 축제 공간 직접 체험

디지털 참여형 프로그램으로 전국적 관심 확인

강원도 춘천의 대표 미식 축제인 2025 춘천막국수닭갈비축제가 사전 운영 프로그램으로 선보인 '스탬프 챌린지' 프로그램이 공개 하루 만에 참여자가 약 1만명을 돌파하며 큰 호응을 얻고 있다.

춘천시청 전경.

AD

스탬프 챌린지는 오는 10월 16일부터 19일까지 춘천 공지천 산책로 일원에서 열리는 본 축제와 연계된 프로그램이다. 참가자는 춘천 주요 관광지와 축제장을 방문해 스탬프를 모으고 보상을 받을 수 있으며 오프라인 축제의 즐거움을 디지털 플랫폼과 접목해 남녀노소 누구나 쉽고 재미있게 참여할 수 있도록 기획됐다.

특히 이번 프로그램은 단순한 이벤트를 넘어 걷기 활동과 연계된 참여형 프로그램이라는 점에서 주목된다. 참가자는 스마트폰을 활용해 손쉽게 참여할 수 있으며, 정해진 코스를 걸으며 스탬프를 모으는 방식으로 건강과 재미를 동시에 누릴 수 있다.

스탬프 챌린지는 온라인 플랫폼 기반의 챌린지와 오프라인 축제 경험이 결합된 새로운 모델로 시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 참여형 축제 프로그램으로 평가받고 있다. 이번 성과는 개막 한 달 전부터 시작된 사전 이벤트임에도 불구하고 하루 만에 1만 명이라는 기록을 세우며 춘천 미식축제의 전국적 인지도와 확장 가능성을 확인시켜 주고 있다.





AD

춘천시 관계자는 "막국수와 닭갈비를 넘어 춘천의 맛과 문화를 결합한 글로벌 미식 축제로 도약하기 위해 다양한 참여형 프로그램을 준비하고 있다"며 "스탬프 챌린지가 시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 새로운 콘텐츠로 발돋음 할 수 있기를 바라며 지속적으로 새로운 콘텐츠를 선보일 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>