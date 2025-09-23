광주 서구, 통계 기반 '골목경제 활성화' 모델 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'지역통계 정책활용 우수사례 공모전' 우수등급

광주시 서구가 지역 통계 기반의 골목상권 활성화 모델로 주목받고 있다.

서구는 호남지방통계청이 주관한 '2025년 지역 통계 정책 활용 우수사례 공모전'에서 '데이터 분석을 통한 서구청 골목상권 혁신모델 구축' 사례로 우수등급에 선정됐다고 23일 밝혔다.

이번 공모전은 지역 통계 활용 우수사례를 발굴해 그 중요성을 알리고 확산을 도모하기 위해 호남 권역 지방자치단체와 연구원 등 52개 기관을 대상으로 진행됐다.

서구는 상가 정보, 상업용 부동산 정보, 카드 매출, 인구 통계 등 다양한 데이터를 융합·분석해 상권 밀집도를 체계적으로 파악했다. 이를 통해 예비 골목형 상점가 지정에 필요한 정책 기초자료를 마련하고, 온누리상품권 가맹점 확대 정책을 연계 추진해 소비 촉진과 매출 증대라는 실질적 성과를 끌어냈다.

특히 고물가·고금리 등 어려운 경제 여건 속에서도 데이터 기반 정책 모델을 제시해 지역 골목 경제의 자생력을 높였다는 점에서 높은 평가를 받았다.





김이강 서구청장은 "정책 수립 과정에 통계와 데이터를 적극 반영한 노력이 이번 수상의 원동력이다."며 "앞으로도 주민이 체감할 수 있는 데이터 행정을 확산해 나가겠다"고 말했다.





