'카톡서 챗GPT 바로 쓴다'…15년 만에 대규모 개편

이명환기자

입력2025.09.23 11:00

수정2025.09.23 11:43

카카오, 이프카카오 콘퍼런스 개최
카톡 개편안 공개…AI 전면에 내세워
채팅방 폴더·메시지 수정·프로필 개편도
보이스톡도 녹음…AI가 통화내역 요약 제공
정신아 대표 "카톡창은 가능성의 창"

카카오가 '국민 메신저' 카카오톡에 인공지능(AI) 기능을 넣는 등 출시 15년 만에 대대적인 개편에 나선다. 카카오톡 이용자는 다음 달부터 별도의 앱 설치 없이 카카오톡 채팅 탭에서 바로 오픈AI '챗(Chat)GPT' 최신 모델을 사용할 수 있다. 채팅을 폴더별로 분류하거나 메시지를 수정하는 기능, 보이스톡 통화녹음과 요약 등도 추가된다.


정신아 카카오 대표는 23일 경기도 용인 카카오AI캠퍼스에서 진행된 '이프 카카오(if kakao 25)' 콘퍼런스 기조연설에서 "이번 개편은 시대 변화에 민첩하게 대응하려는 카카오의 전략을 담은 것"이라며 "'카톡 해'라는 말은 단순히 '메시지 보내'라는 뜻을 넘어 카카오 AI를 통해 더 큰 세상을 경험한다는 새 의미로 해석될 것"이라고 밝혔다.


'카톡서 챗GPT 바로 쓴다'…15년 만에 대규모 개편 정신아 카카오 대표가 23일 오전 경기도 용인 카카오 AI 캠퍼스에서 진행된 이프카카오25 콘퍼런스에서 기조연설을 하고 있다. 이명환 기자
카톡서 챗GPT 바로 사용…온디바이스 AI '카나나 인 카카오톡'도
'카톡서 챗GPT 바로 쓴다'…15년 만에 대규모 개편 카카오톡에 적용되는 챗GPT. 카카오 제공

카카오는 이날 오픈AI와의 공동 프로덕트가 다음 달 출시될 예정이라고 전했다. 카카오톡 이용자라면 누구나 채팅탭 상단의 '챗GPT'를 눌러 서비스를 사용할 수 있으며 챗GPT로 주고받은 대화와 생성된 콘텐츠를 대화방에 공유할 수 있다. 카카오톡에서 사용하는 챗GPT의 모델 버전은 GPT-5다. 또 '카카오 에이전트'를 통해 선물하기, 카카오맵, 예약하기, 멜론 등을 사용할 수 있다.


유용하 카카오 AI에이전트 플랫폼 성과리더는 "양사 협업 시 카카오톡 이용자가 챗GPT를 안전하고 쉽게 이용할 수 있게 하고 챗GPT 안에 카카오와 외부의 서비스를 연결해 AI 생태계를 확장하는 것에 집중했다"고 소개했다.


올리버 제이 오픈AI 인터내셔널 비즈니스 총괄은 "카카오와 협력해 챗GPT를 새롭고 현지화된 방식으로 제공하게 돼 매우 기쁘다"며 "챗GPT 경험을 카카오 생태계와 결합해 사람들의 일상에서 AI가 더욱 유용하게 활용될 것으로 기대한다"고 말했다.


카카오 자체 AI 모델인 카나나도 카카오톡에 적용된다. 카나나 인 카카오톡은 카카오가 직접 개발한 온디바이스 AI 모델인 '카나나 나노'를 활용한다. 온디바이스 AI 모델인 만큼 서버를 거치지 않고 기기 내에서 AI 연산이 처리되는 게 특징이다. 카나나는 지난 2월 카나나 나노를 오픈소스로 공개한 뒤 5월 업그레이드를 거치는 등 고도화하고 있다. 현재 카나나 모델들은 ▲온디바이스AI ▲통화 녹음 ▲통화 및 대화 요약 ▲상담 매니저 ▲숏폼 분석 ▲숏폼 생성 등에 적용돼 있다.


강 성과리더는 카카오톡 채팅방에 탑재할 AI 검색 서비스 '카나나 검색'도 함께 소개했다. 채팅방 안에서 검색과 검색 결과 공유가 가능한 서비스로, 채팅방 입력창 옆에서 언제든 검색이 가능하다.


'카톡서 챗GPT 바로 쓴다'…15년 만에 대규모 개편 카카오톡에 적용되는 '카나나 인 카카오톡'. 카카오 제공

이어 김병학 카나나 성과리더는 자체 언어모델 '카나나'에 대해 온디바이스와 에이전틱 AI로 진화 중이라고 설명했다. 지난 2월 오픈소스를 공개한 뒤 5월 업그레이드를 거친 카나나 1.5버전에 대해서는 추론 구조의 강화를 거쳐 2.0버전으로 고도화하고 있다고 밝혔다. 현재 카나나 모델들은 ▲온디바이스AI ▲통화 녹음 ▲통화 및 대화 요약 ▲상담 매니저 ▲숏폼 분석 ▲숏폼 생성 등에 적용돼 있다.


김 성과리더는 "카카오톡뿐 아니라 다양한 카카오 서비스에서 카나나 모델을 자연스럽게 경험하게 될 것" 이라며 "앞으로 에이전틱 AI 연구를 통해 이 경험을 확장하고 일상을 보다 편리하게 변화시켜 갈 것"이라고 말했다.


카톡도 15년 만에 개편…채팅방 폴더·메시지 수정에 보이스톡 녹음도
'카톡서 챗GPT 바로 쓴다'…15년 만에 대규모 개편 카카오톡에 추가되는 채팅방 폴더 분류 기능. 카카오 제공

카카오톡 서비스도 15년 만의 대대적 변화를 예고했다. 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)는 "이용자들의 목소리를 바탕으로 불편 사항을 해소했다"고 설명했다.


먼저 '채팅탭'은 '채팅방 폴더' 기능을 도입해 이용자가 직접 설정한 카테고리별로 채팅방을 분류할 수 있도록 했다. 지난 8월 '메시지 삭제' 기능 개선에 더해 '메시지 수정' 기능도 추가된다. 채팅탭 내 '안읽음' 폴더에서 채팅방을 아래로 살짝 당겨 아직 읽지 않은 메시지를 볼 수 있는 기능과 읽지 않은 채팅방 메시지를 카나나가 요약해 주는 기능도 도입할 예정이다.


보이스톡에도 통화 녹음과 텍스트 변환, AI 요약, 검색 등 기능들이 탑재된다. 카카오톡 이용자라면 누구나 보이스톡을 통해 통화를 녹음할하고, 녹음된 내용은 카나나가 텍스트로 정리·요약해 준다.


'카톡서 챗GPT 바로 쓴다'…15년 만에 대규모 개편 보이스톡에 추가되는 통화요약 및 요약 기능. 카카오 제공

카카오톡 세 번째 탭은 '숏폼'과 '오픈채팅'을 이용할 수 있는 '지금탭'으로 새롭게 개편된다. 오픈채팅에서 새롭게 선보이는 '오픈채팅 커뮤니티'는 개별 채팅방에 입장하지 않아도 화제성 있는 대화들을 피드에서 한눈에 확인할 수 있다. 오픈채팅 댓글 기능도 도입된다.


친구 탭에서는 친구의 프로필 변경 내역, 게시물을 타임라인 형태로 확인할 수 있다. 이용자가 프로필의 사진, 상태 메시지, 디데이 등을 업데이트하거나 게시물을 작성하면 프로필 홈 내 격자형 피드에 표시된다. 사용자가 직접 프로필 내 게시물의 공개 범위, 댓글 허용 여부 등도 설정할 수 있다.


카카오톡의 신규 기능 업데이트(v25.8.0)는 이날 오후부터 이용자들에게 순차적으로 적용될 예정이다. 정 대표는 "카카오톡의 대화창은 더 많은 것이 실현되는 '가능성의 창'이 될 것"이라고 강조했다.


한편, 이번 이프카카오는 23일부터 25일까지 '가능성, 일상이 되다'라는 슬로건으로 진행된다.


'카톡서 챗GPT 바로 쓴다'…15년 만에 대규모 개편 카카오톡의 개편되는 프로필 홈. 카카오 제공



이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

