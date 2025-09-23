울주군, ‘울주 드론페스티벌’ 개최… 7일 작천정 일대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

드론 라이트쇼·체험·공연 등 다채로운 즐길 거리 마련

울산 울주군은 오는 27일 작천정 다목적광장 일대에서 '2025 울주 드론페스티벌'을 개최한다.

이 행사는 불꽃 드론 라이트쇼를 비롯해 드론·로봇 체험, 전시, 공연 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 종합 축제로 진행된다.

공연은 오후 7시 50분부터 가수 자자, 배기성, 김소연이 무대에 오르고 지역 예술공연팀 하실밴드와 뮤직팩토리딜라잇도 함께 참여해 다채로운 무대를 선보인다.

이어 오후 9시부터는 총 1000대의 드론이 수놓는 불꽃 드론 라이트쇼가 작천정 밤하늘을 화려하게 장식한다. 입체적이고 역동적인 드론 연출과 조화로운 음악이 어우러져 관람객들에게 색다른 감동을 선사할 예정이다.

체험·전시 프로그램도 풍성하다. △드론 조종 체험 3종 △로봇 전시(4족보행로봇·로봇화가·휴머노이드로봇) △3D펜 체험 △미니모형드론 3D프린팅 △가죽소품 만들기 △친환경 나무놀이터 △반구천암각화 스크래치 페이퍼와 에코백 컬러링 체험이 마련된다. 또 푸드트럭존과 플리마켓도 함께 운영돼 축제 분위기를 더한다.

울주군의 드론 산업 현황을 소개하는 드론특별자유화구역과 드론실증도시 사업 연계 전시관과 드론기업 홍보관도 운영돼, 방문객들이 첨단 드론 기술을 직접 확인할 수 있도록 했다.





울주군 관계자는 "대한민국 대표 드론 표준도시 울주에서 열리는 이번 드론페스티벌을 통해 첨단 드론 기술과 멋진 드론쇼, 다채로운 체험과 공연을 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.

‘2025 울주 드론페스티벌’ 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

