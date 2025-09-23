강원도, 케이블카·스키리프트 등 31개 궤도시설 안전관리 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원특별자치도, 안전 위한 관리방식 전면 업그레이드

통합관리시스템 활용…전문기관 협력 강화된 안전망 구축

도민은 물론 관광객이 안심할 수 있는 강원 관광 브랜드 실현

강원특별자치도(도지사 김진태)는 전국 최초로 도내 케이블카, 스키리프트, 모노레일 등 31곳의 궤도시설을 대상으로 '궤도시설 안전관리 강화계획'을 본격 시행한다고 23일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 시행은 단순한 점검을 넘어, 강원을 찾는 누구나 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 '안전 신뢰도'를 높이는 데 중점을 두고 있다.

주요 내용으로는 △ 안전관리 체계 정비 △ 점검 강화 및 실시간 관리 △ 현장과 함께하는 협력체계 구축이다.

우선, 도 차원에서 궤도시설 업무를 통합 관리하고, '안전관리 시행계획'을 수립해 연중 점검·평가를 체계적으로 진행한다.

법정검사 이외 도 자체 특별점검을 실시하고, 계절적 기상 특보 발생 시 긴급점검도 시행한다.

또한 궤도시설 종합정보관리시스템(한국교통안전공단)을 활용해 현장 운영 상황을 상시 모니터링하고, 정전·강풍·폭설 등 돌발 상황에 대비한 공동 대응 매뉴얼 마련한다.

이와 함께 도, 시군, 사업자 등으로 구성된 안전관리 협의체를 정기 운영하고, 관계자 교육·워크숍을 통해 실무 역량 강화, 한국교통안전공단 등 전문기관과의 협력도 점차 확대한다.





김권종 강원특별자치도 관광국장은 "이번 강화방안은 시군에 맡겨 놓았던 궤도시설 안전관리를 전국 최초로 도 단위에서 책임감을 갖고 추진하는 정책"이며 "예방은 물론 신속한 대응 기반을 통해 안전한 운영으로 궤도시설의 신뢰도를 높여 지역 관광산업 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

