李 대통령 "美 요구대로 3500억 달러 투자시 금융위기 직면" [3분 브리프]

①李 "통화스와프없이 美 요구 방식대로 3500억달러 투자 땐 '1997년 외환위기' 재현"
②미국 관세 여파…9월 수출, 일평균 10.6% '뚝'
③사상 최고 코스피, 반도체·외국인 '쌍끌이'…내년 상반기까지 강세 전망
○뉴욕증시 엔비디아·오픈AI 투자 협력에 일제 상승
○AI 낙관론에 3대 지수 최고치
○아이폰 판매 호조도 기술주 강세 견인
■ 이 대통령 "대미투자 3500억달러, 현금으로 내면 韓 금융위기 직면"
○이 대통령 "금융위기 온다" 거절 의사
○李, 비핵화 이전 북핵 '생산 중단' 강조
■ 관세 여파에…이달 20일까지 일평균 수출 10.6% '뚝'
○늦은 추석영향에 조업일수 3.5일 늘어…전체 수출은 13.5%↑
○10월엔 조업일수 2일 줄어
■ 코스피 상승세 내년 상반기까지…반도체·외국인 지지 탄탄
○외국인 추가 자금 유입 기대 유효
○3저(저달러·저유가·저금리) 환경 긍정적
그래픽 뉴스 : "의료심사·과실비율까지 AI가 맡는다"…보험업계 혁신 가속화
○KB손보, 자동차사고 과실비율 AI 에이전트 도입
○삼성화재 'AI 의료심사' 서비스 선봬
○한화·교보생명 등도 혁신금융 AI 서비스 고도화
돈이 되는 法
■ "이사 두 명 추가 선임 적대적 M&A 아냐"
○윤 부회장, 콜마비앤에이치 주총 참석 가능
○법원 "적대적 M&A·초다수결의제 주장 이유 없다"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092215532128592
■ "기말상여금은 통상임금 O, 실적평가급은 X"
○실적평가급은 "통상임금 아냐" 판단
○교통보조비·처우개선비·직책보조비는 통상임금 유지
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092215522115542
■ 사흘 연속 회식 끝에 숨진 직원에 '업무상 재해' 인정
○서울행정법원, 근로복지공단 부지급처분 취소
○연이은 회식·업무 관련성 인정…유족급여 지급해야
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092215504804192
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
코스닥 KB제33호스팩 청약, 확정공모가 2000원
○해외
01:00 미국 FOMC 위원 Barkin 연설
01:00 독일 Buba 총재 Nagel의 연설
02:15 캐나다 BoC의 부지사 Rogers의 연설
02:30 독일 부바 발즈의 연설
16:15 프랑스 제조업 구매관리자지수 (9월)
16:30 독일 서비스 구매관리자지수 (9월)
17:30 영국 복합 구매관리자지수(PMI) (9월)
22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (9월)
22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (9월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 30%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
