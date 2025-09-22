광주 동구, 충장축제 기간 '아시아 문화의 날' 선포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 동구는 '제22회 광주 추억의 충장축제' 개최 2일 차인 다음 달 16일 '아시아 문화의 날'로 선포, 금남로 일대를 아시아 각국의 문화가 어우러지는 문화 교류의 장으로 탈바꿈시킬 예정이라고 22일 밝혔다.

동구가 국립아시아문화전당이 있는 지역적 특성을 살려 기획한 '아시아 문화의 날'은 단순한 이벤트를 넘어 물리적 거리를 초월해 문화와 사람이 만나는 특별한 여행을 선사할 것으로 기대된다.

구는 그동안 '아시아 문화의 날'을 위해 올해 동안 공들여 준비해왔다. 아시아 각국 커뮤니티와의 긴밀한 협력부터 정통요리 전문가와 공연팀 초청까지 전 과정에서 진짜를 고집하며 현지에 가지 않고도 그 나라의 문화와 맛을 생생히 느낄 수 있도록 했다. 음식은 현지인이 직접 조리하고, 주요 재료 또한 본국에서 들여와 아시아 본연의 풍미를 그대로 선보일 예정이다.

동남아시아의 활기 넘치는 야(夜)시장을 금남로2가에 재현한 '아시아 컬처 스트리트'는 베트남 반쎄오, 인도 탄두리치킨, 러시아 샤슬릭, 일본 타코야키 등 아시아의 각국 음식을 만날 수 있다. 이번 행사는 광주에 거주하는 외국인 유학생과 이주민, 지역 대학들이 직접 참여해 고향에 대한 그리움과 삶의 추억이 담긴 '진짜 아시아의 맛'을 소개한다는 점에서 더욱 특별하다.

미식의 즐거움뿐만 아니라 다채로운 볼거리도 관람객들을 눈길을 사로잡는다. 주무대에서는 오후 4~6시 'K-뷰티 헤어쇼'와 'K-뷰티 한복쇼'가 펼쳐져 한국의 아름다움을 세계에 알리고, 오후 7~10시까지는 몽골의 전통 음악, 중국의 소림무술, 일본의 요사코이 소란부시 등 각국의 독특한 전통 공연이 '아시아 컬처 쇼'에서 펼쳐져 축제의 밤을 뜨겁게 달굴 예정이다.

또한 금남로1가 전일빌딩245 앞 도로에는 부루마블 콘셉트의 대형 바닥판을 설치해 관람객이 직접 주사위를 굴려 아시아 관련 미션을 수행하는 이벤트도 진행하며, 타지마할·자금성 등 각국의 주요 랜드마크도 조성, 포토존으로 선보일 계획이다.

'아시아 문화의 날'은 광주가 품고 있는 포용성과 개방성을 보여주는 무대로, 서로 다른 문화가 충돌하는 것이 아닌 조화를 이루며 새로운 문화와 가치를 만들어 낼 것으로 보인다.

구는 내년부터는 국립아시아문화전당, 국제교류센터, 각 자치구 가족센터 등 다양한 기관과 협업을 통해 '아시아 문화의 날' 프로그램을 발전시켜 나갈 계획이다.





임택 구청장은 "충장축제가 22년간 쌓아온 노하우와 동구가 가진 국립아시아문화전당 등 아시아문화중심도시의 인프라가 만나 시너지를 낼 것으로 기대한다"며 "비행기를 타지 않고도 아시아 10개국을 하루 만에 여행할 수 있는 특별한 시간을 즐기시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

