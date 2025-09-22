9월 셋째 주, 전국 분양시장 달군 인기 단지 ‘검단 센트레빌 에듀시티’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 견본주택 개관 몰린 19일(금), ‘호갱노노’ 실시간 인기순위 수도권 브랜드 단지에 집중

- 1위는 ‘검단 센트레빌 에듀시티’… 분양가 상한제 적용된 브랜드 대단지로 경쟁력 갖춰

9월 셋째 주 전국 곳곳에서 신규 분양단지가 견본주택을 개관하고 본격 분양일정에 돌입한 가운데, 실시간 인기순위 상위권을 이룬 수도권 브랜드 단지가 화제다. 상위 10위권 내 8곳을 수도권 브랜드 단지가 휩쓸며 수요자들의 높은 관심을 입증했다.

특히 많은 관심을 받은 단지는 인천 검단신도시에 위치한 '검단 센트레빌 에듀시티'다. 단지는 오후 4시 기준 실시간 방문자가 약 5,000명에 달하며 인기단지 1위를 차지했다. 철산역자이, 풍무역 롯데캐슬 시그니처 등에 앞선 결과다.

최근 각종 교통망 확충을 통해 경기 · 인천 지역의 서울 접근성이 획기적으로 개선되고 있는 데다, 브랜드 단지의 경우 실수요자 및 투자수요 모두에게 관심을 끌고 있다는 점이 수도권 브랜드 분양단지의 인기 요인으로 풀이된다.

더욱이 주목할 점은 온라인에서의 이 같은 관심이 실제 오프라인 견본주택 방문으로 이어지고 있다는 점이다. 실제 온라인 플랫폼 호갱노노 실시간 방문자 수 1위를 기록한 '검단 센트레빌 에듀시티'의 견본주택에는 오픈 3일 간 1만 7,000명의 수요자가 몰리며 북새통을 이뤘다.

한 부동산 전문가는 "최근 부동산 시장에서는 온라인 플랫폼에서 시작된 화제성이, 실제 현장의 열기로 이어지는 경우가 많다" 며 "내 집 마련을 원하는 수요의 경우 온라인 플랫폼을 통해 먼저 해당 단지를 파악하는 만큼, 온라인에서 이어진 흐름이 실제 청약에도 큰 영향을 줄 것이다"고 말했다.

한편, '검단 센트레빌 에듀시티'가 실시간 인기단지 1위를 기록한 추가적인 배경으로는 합리적인 분양가가 꼽힌다. 단지는 검단신도시 내 위치해 있어 분양가 상한제를 적용받아 분양가 경쟁력을 갖추고 있다.

이외에도 동부건설의 '센트레빌' 브랜드가 적용되는 1,534세대 규모의 대단지인 점도 수요자들의 이목을 집중시켰다.

대단지에 걸맞은 규모감 있는 커뮤니티 시설도 수요자들의 이목을 사로잡으며, 단지의 가치를 더했다. 견본주택 2층에 마련된 커뮤니티 시설 모형도에는 많은 인파가 몰리며, 북새통을 이뤘다. 가장 먼저 눈에 들어온 것은 단지 중앙에 위치한 약 365m 길이의 중앙광장인 '그랜드 365' 였다. 이외에도 다양한 운동을 즐길 수 있게 설계된 스포웰 공간에는 남?여 사우나, 스크린 골프 라운지, 바이오필릭 피트니스, GX룸, 실내 체육관으로 구성된 패밀리 아레나가 조성될 계획이다.

다양한 문화를 즐길 수 있는 컬트웰 존도 수요자들의 마음을 사로잡았다. 컬트웰 존에는 센트레 티하우스, 시니어를 위한 공간인 아너스라운지, 리조트형 게스트하우스 센트웰 가든 스위트, 복층형 주민카페 크리스탈 라운지가 들어설 계획이다.

이외에도 에듀&키즈웰에는 다함께 돌봄센터 및 북라운지 아이들의 놀이와 부모의 휴식을 취할 수 있는 키즈 플레이 클럽, 어린이집 등이 조성돼 입주민의 일상에 편의와 활력을 더할 전망이다.

입지가치도 주목받았다. 단지는 아라역 중심 생활권을 통해 우수한 서울 접근성을 지니고 있다. 지난 6월 말 인천지하철 1호선 연장선 아라역이 개통하면서, 서울 접근성이 한층 개선됐다. 아라역을 통해 계양역에서 공항철도로 환승하면 서울역까지 약 40분대, 가산디지털단지역까지 1시간 이내 이동이 가능해 직주근접 여건을 갖추고 있다.

분양 관계자는 "온라인 플랫폼에서 시작된 인기가 견본주택으로 방문으로까지 이어지며 많은 수요자들이 견본주택을 찾아주셨다" 며 "검단 신도시 내 위치해 있어 분양가 상한제가 적용된 것은 물론, 단일 브랜드 대단지로 구성되는 만큼, 검단 신도시를 대표하는 랜드마크로 도약이 기대된다"고 전했다.

한편, 인천광역시 서구 당하동 일원에 들어서는 '검단 센트레빌 에듀시티'는 지하 2층~지상 최고 25층, 총 17개 동, 1,534세대 규모로 조성되는 브랜드 대단지다.

단지의 청약 일정은 9월 29일(월) 특별공급을 시작으로, 30일(화) 1순위, 10월 1일(수) 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 10월 14일(화)이며, 당첨자 정당계약은 10월 27일(월)부터 30일(목)까지 4일간 진행될 예정이다. 청약통장 가입 기간 12개월 이상 및 청약 예치금 요건 충족 시, 수도권에 거주하는 만 19세 이상이면 주택 소유 여부나 세대주 자격과 관계없이 누구나 청약이 가능하다.





'검단 센트레빌 에듀시티'의 견본주택은 인천 서구 당하동 일원에 위치해있다. 입주는 2028년 8월 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

