문체부 "추석에는 한복을 입어요" 캠페인

문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 함께 '추석에는 한복을 입어요' 캠페인을 진행한다고 22일 밝혔다.

문체부는 추석의 세시풍속 중 하나인 '추석빔'을 현대적으로 이어가고 한복 입는 문화를 일상 속으로 확산하기 위해 이번 캠페인을 마련했다고 밝혔다.

오는 26~27일 성수동 에스팩토리 1층 글래스하우스에서 한복 교환 장터 '21% 한복잔치'가 열린다. 한복을 기증할 수도 있고, 안 입는 옷을 한복과 교환해 추석에 입을 한복을 마련할 수도 있다. 한복 개량(리폼) 연수회, 저고리 만들기, 전통문양 실크스크린 체험 등에도 참여할 수 있다.

지자체들은 '해치(서울)', '꿈돌이&꿈순이(대전)', '강원이&특별이(강원)', '부기(부산)', '하모(진주)', '투어몽(전북)' 등의 마스코트를 한복 입은 모습의 이미지로 제작해 선보인다. 서울도서관 광장(9월22일~10월26일)과 서울공예박물관 앞마당(9월29일~10월26일)에는 방문객들이 사진을 함께 찍을 수 있도록 왕실 한복을 입은 '해치' 풍선모형이 설치된다.

한복 입은 지자체 마스코트 이미지 [제공= 문화체육관광부]

온라인에서도 '한복 입기 캠페인'이 이어진다. 오는 10월12일까지 한복진흥센터 공식 누리소통망을 통해 '올해의 추석빔' 사진 공모전이 열린다. 한복을 입고 명절을 즐기는 사진과 사연을 보내면 된다. 문체부는 우수참여자를 선정해 아이패드 프로, 상품권 등 경품을 증정할 계획이다. 한국을 방문한 외국인을 대상으로 하는 '마이 한복 데이(My Hanbok Day)' 행사도 9월22일부터 10월26일까지 진행된다. 방한 외국인이 한복을 입은 사진과 사연을 제출하면 우수참여자를 선정해 기프트카드 등 경품을 제공한다. 지난 8월에 시작된 핵심어 표시(해시태그, #)를 활용한 '한복해요 릴레이 챌린지'도 10월까지 계속된다.

추석 연휴 기간인 10월4일과 5일, 국립민속박물관에서는 한복 고름 매는 법, 입는 순서 등 우리 한복을 바르게 입는 법을 배우고, 직접 착의해 우리 한복의 아름다움을 몸소 느낄 수 있는 '전통한복 곱게 입기' 체험행사가 열린다. 10월 6일, 추석 당일에는 배우 박보검이 참여한 '한복 웨이브' 사업의 화보 영상이 최초로 공개된다. 해당 영상은 서울 명동 '신세계스퀘어' 스크린을 비롯해 뉴욕 타임스퀘어, 파리 시타디움 코마르탱, 밀라노 두오모 광장, 도쿄 크로스 신주쿠 비전의 주요 전광판에서 송출될 예정이다.





문체부 이정미 문화정책관은 "이번 캠페인은 민족 최대의 명절 추석을 계기로 한복 입는 문화를 확산하고, 일상에서 전통을 자연스럽게 누릴 수 있도록 기획한 것"이라며 "한복 교환 장터와 전통한복 체험, 한복 사진 공모전 등을 통해 청년부터 어르신까지 모두가 '추석빔' 문화를 즐길 수 있기를 바란다"라고 밝혔다.





