광주 5·18, 파리서 세계 민주주의와 만난다

귀스타프 에펠대학서 '5·18사진특별전'

오는 26일 개막…내달 14일까지 전시

사진 90여점·영상물…오월 정신 조명

'광주 5·18 사진 특별전' 포스터. 광주시 제공

광주시는 5·18민주화운동 45주년을 맞아 오는 26일부터 내달 14일까지 프랑스 파리 귀스타프 에펠대학에서 '광주 5·18 사진 특별전'을 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 전시는 5·18민주화운동기록관과 귀스타프 에펠대학이 공동 주최하고, 광주영화영상인연대가 협력한다. '광주 5·18 : 도시 정체성과 민주주의-1980년 5월 한국 민중항쟁 사진 아카이브'를 주제로, 1980년 항쟁 전 과정을 담은 사진 90여점과 영상 기록을 선보인다.

출품작은 신복진, 장재열, 최병오, 김영복, 헌트리, 조상기, 노먼 소프, 로빈 모이어, 프랑수아 로숑, 패트릭 쇼벨 등 국내외 사진가와 광주일보·한국일보·경향신문 소속 기자들이 촬영한 자료로, 대부분 유네스코 세계기록유산에 등재된 귀중한 기록물이다.

전시는 ▲시위 ▲진압 ▲항쟁 ▲저항 ▲학살 ▲애도 등 6개 섹션과 항쟁을 기록한 사진가들을 조명하는 특별 섹션으로 구성된다. 이를 통해 신군부의 폭력적 진압에도 굴하지 않고 민주주의를 지켜낸 광주시민들의 투쟁과 희생, 도시공동체의 연대 정신을 집중 조명한다.

부대 행사로는 다큐멘터리 '김군'과 단편영화 '양림동 소녀', '괜찮아'를 상영하는 5·18영화 상영회(9월 30일·10월 7일)와 기록사진의 역사적 의미를 논의하는 라운드테이블이 마련된다. 라운드테이블에는 당시 현장을 취재한 프랑스 외신 기자와 국내 연구자들이 참가해 생생한 경험을 공유할 예정이다.

전시회를 공동 기획한 티에리 봉종 귀스타프 에펠대학 교수와 김희랑 5·18기록관 연구실장은 "이 전시는 민주주의가 위태로운 시대에 5·18 기록사진이 갖는 보편적 가치를 되새기는 기회가 될 것이다"며 "프랑스 대중에게 잘 알려지지 않았던 한국 민주화운동을 널리 알리는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.





김호균 5·18민주화운동기록관장은 "세계 인권도시 파리에서 열리는 이번 전시는 한국 민주주의의 역사와 광주의 도시 정체성을 세계와 공유하는 뜻깊은 자리다"며 "민주와 인권의 보편적 가치를 확산하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





