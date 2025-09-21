광주교육청, 30일 중3 학생·학부모 대상 고입 설명회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시교육청은 오는 30일 오후 7시 교육청 교육 연구정보원 대강당에서 중학교 3학년 학생과 학부모를 대상으로 '고입 전형 요강 설명회'를 연다고 21일 밝혔다.

AD

설명회에서는 자율형 공립고, 과학 중점학교, 마이스터고·특성화고·특목고·예술고·체육고 등 전기고, 후기 일반고 전형 요강을 안내하고 질의응답을 진행한다. 참여 신청은 23일까지 온라인으로 하면 되며, 현장 접수도 가능하다. 현장에 오지 못하는 학부모를 위해 시교육청 유튜브 채널에서 생중계도 한다.

고교 원서 접수는 10월 20일 산업수요맞춤형고(마이스터고)와 광주형 마이스터고를 시작으로 10월 21일 광주예술고, 11월 3일 광주체육고, 11월 24일 특성화고 순으로 이어진다. 이어 12월 16일에는 자율형 공립고와 과학중점고를 포함한 평준화 일반고 접수가 진행된다. 평준화 일반고 합격자 발표는 내년 1월 8일, 학교 배정 발표는 1월 22일에 있을 예정이다.

일부 전기고 전형은 변경된다. 광주예술고는 교과 성취도 절대평가 산출방식으로 바꾸고 내신 위주 특별전형을 폐지한다. 송원여자상업고는 송원미래인재고로 교명을 바꾸고 남녀공학으로 전환한다. 광주공업고는 학급 수를 줄이고, 금파공업고는 학과별 모집으로 신입생을 선발한다.





AD

시교육청은 오는 25일 오후 3시 시민협치진흥원 대강당에서 중학교 3학년 부장교사, 고입 성적 처리 담당교사, 진로전담교사를 대상으로 교사 설명회도 연다. 이 자리에서는 전기고 및 일반고 전형 요강, 내신 산출 프로그램 매뉴얼, 원서접수 매뉴얼 등을 안내한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>