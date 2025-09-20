KB금융 양종희 회장, 테더 CEO 만난다…"협력 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양종희 KB금융그룹 회장이 22일 '테더 USAT' 최고경영자(CEO) 보 하인스를 만나 스테이블코인 협력 방안을 논의한다.

AD

테더 USAT는 세계 최대 스테이블코인 'USDT' 발행사인 테더의 미국 특화 법인이다. 보 하인스 CEO는 트럼프 행정부에서 대통령 디지털자산 자문위원회 집행이사를 역임했다. '지니어스 법안' 제정을 비롯해 미국 내 디지털자산 산업에 대한 정책과 규제 체계 개발을 담당했다. 테더는 지난 12일 미국 달러 스테이블코인 규제 법안인 '지니어스 법안'을 모두 준수한 신규 달러 연동 스테이블코인 'USAT'를 연말까지 출시한다고 발표한 바 있다.

양 회장은 이날 보 하인스 CEO를 만나 국내외 디지털 자산 규제 환경 변화에 대응한 스테이블코인 사업 기회를 찾을 예정이다. 글로벌 디지털 금융 서비스 경쟁력 강화를 위한 전략적 파트너십 구축 방안도 모색한다.

지금 뜨는 뉴스









AD

KB금융 관계자는 "이번 만남은 글로벌 스테이블코인 확산에 대응하면서도 우리나라의 통화 주권을 수호하고, 소상공인과 상생할 수 있는 디지털 금융 생태계 구축을 위한 것"이라며 "앞으로도 국가 차원의 디지털 화폐 정책과 조화를 이루면서 서민경제 활성화에 기여하는 혁신적인 디지털 금융 서비스를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>