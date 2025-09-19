김진태 지사, 행안부 장관 만나…강원특별법 3차 개정 등 현안 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤호중 행안부장관 "강원특별법 연내 통과 공감"

강릉 가뭄 근본적 해결책이 될 수 있도록 노력

김진태 강원특별자치도지사는 19일 정부서울청사를 방문해 윤호중 행정안전부 장관을 만나 강원특별법 3차 개정안의 국회 조속 통과를 비롯한 도정 주요 현안과 지역 현안에 대해 적극적인 관심을 요청했다.

김진태 강원특별자치도지사는 19일 정부서울청사를 방문해 윤호중 행정안전부 장관을 만나 강원특별법 3차 개정안의 국회 조속 통과 등 도정 주요 현안과 지역 현안에 대해 적극적인 관심을 요청하고 있다. 강원특별자치도 제공

이날 김 지사가 건의한 사업은 크게 4가지로 ▲강원특별법 3차 개정안 국회 조속 통과 ▲가뭄 지역 특별교부세 지원 ▲자치경찰 이원화 시범 운영 지역 선정 ▲ 화력발전에 대한 지역자원시설세 탄력세율 도입 등이다.

현재 강원특별법 3차 개정안은 2024년도 9월 한기호·송기헌 의원 공동 발의했으며 ▲미래산업 글로벌도시 비전 구체화 19개 과제 ▲주민 체감형 규제 개선 15개 ▲특별자치도 자치권 강화 6개 등 40개 입법과제 68개 조문으로 구성되어 있다.

법안은 현재 국회 행안위 상정, 법안심사 1소위에 회부된 상태로 김 지사는 "정부가 추진하는 5극 3특 국가균형 성장 전략에 맞춰 강원특별법 3차 개정안이 반드시 연내에 통과될 수 있도록 지원해 달라"고 건의했다.

지역 현안으로는 강릉 가뭄 대응과 관련해 운반급수와 남대천에서 홍제정수장으로 가는 원수의 안정적인 공급을 위해 특별교부세 44억 원 지원을 요청했다.

이외에도 국정과제인 자치경찰제 시범 실시 후 전면 시행과 연계해 강원의 관할지역이 광범위하고 도시·접경·폐광·농산어촌이 혼재해 있는 지역적 특성을 고려해 시범 운영지역으로 선정해 줄 것과 화력발전에 대해서는 조례로 세율 50% 조정할 수 있게 지방세법 개정을 건의하였다.

윤호중 행정안전부 장관은 강원특별법 연내 통과에 대해서는 "관계부처와 협력하며 지원하겠다"고 밝혔다. 가뭄에 대해서는 "항구적인 대책을 잘 검토해 근본적인 해결책이 될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다. 지역자원시설세는 행정안전부에서는 반대하는 입장은 아니지만 산업부와 환경부에 대한 설득이 필요한 사안임을 전했다.





김진태 지사는 "도정 현안부터 강릉 가뭄 등 지역의 시급한 현안까지 행정안전부에서 적극적으로 지원해주길 건의드린다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

