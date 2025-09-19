순천향대학교 구미병원, 다같이 더가치 환자안전 캠페인 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

순천향대학교 구미병원은 9월 16일부터 18일까지 '2025년 환자 안전 주간행사'를 개최했다.

환자 안전 주간행사는 세계보건기구(WHO)가 지정한 '환자 안전의 날'(9월 17일)을 함께하고자 마련된 것으로, 환자 및 보호자, 교직원에게 올바른 환자 안전 문화를 알리고자 진행됐다.

다같이 더가치 환자안전 캠페인을 시작하며 단체사진/김이환 기자

이번 행사는 의료기관평가인증원이 주관한 「다 같이 더 가치 환자 안전 캠페인」 공모에 선정된 사업으로, 캠페인 주제인 '소아를 위한 안전한 의료'에 맞춰 소아 환자들이 더욱 안심할 수 있는 진료 환경 마련에 중점을 두었다.

행사 프로그램으로는 ▲환자 안전 약속을 담은 키링 만들기 ▲안전 관련 퀴즈 풀기 ▲환자 안전 다짐 스티커 채우기 등 다양한 참여형 프로그램이 진행됐다.

환자·보호자·교직원이 함께 행사에 참여하여 환자 안전의 의미를 되새겼으며, 참여자 모두에게 소정의 선물이 제공돼 큰 호응을 얻었다.





민경대 병원장은 "순천향대 구미병원은 365 소아·청소년 진료센터를 운영하며 소아 환자의 안전한 진료환경을 위해 최선을 다하고 있다"며 "앞으로도 소아를 포함한 모든 내원객을 대상으로 환자 중심의 안전 문화 정착 및 강화를 통해 누구나 안심하고 진료받을 수 있는 병원을 만들겠다"라고 말했다.





