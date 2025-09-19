이상일 용인시장 "입주희망 반도체 소부장 기업 적극 지원할 것"

'2025 용인 반도체 컨퍼런스' 개최
"기업 위한 교통·교육 등 인프라도 적극 확충"
이상일 경기도 용인시장이 지역 반도체 생태계 강화를 위한 소재·부품·장비 기업에 대한 적극적인 지원을 약속했다.
이 시장은 18일 용인미디어센터에서 개최한 '2025 용인 반도체 컨퍼런스'에서 이같은 입장을 밝혔다.
시와 용인시정연구원이 공동 주최한 이 행사는 글로벌 반도체 중심도시로 도약하기 위한 시의 비전을 공유하기 위해 마련한 것으로, 반도체산업 관련 협회와 기업, 전문가와 대학교수, 시민 등 약 200여명이 참석한 가운데 열렸다.
이 시장은 "반도체산업의 경쟁력을 강화하려면 시간이 곧 보조금이라는 생각으로 프로젝트를 진행해야 한다"며 "시는 용인의 반도체 생태계 확대를 위해 입주하거나 입주를 희망하는 소부장 기업을 적극적으로 도울 것"이라고 말했다.
이 시장은 특히 기조연설을 통해 반도체산업 중심도시를 위한 미래 청사진을 제시했다. 이 시장은 'L자형 반도체 벨트'의 중심축인 ▲경기용인 플랫폼시티 ▲삼성전자 기흥미래연구단지 ▲이동·남사 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 ▲용인 반도체 클러스터 일반산업단지가 전문인력 상주와 관련 기업의 입주로 고용창출과 용인 지역경제 활성화에 크게 기여할 것이라고 전망했다.
이 시장은 반도체 기업·인재 유입 등에 따른 인구 증가에 대응해 시민 생활과 직결되는 도로와 철도 등 교통망 확충, 교육·문화예술·생활체육 인프라 확충에도 주력하고 있다고 소개했다.
이 시장은 기조연설에 이은 토론에서도 "반도체산업 생태계 구축을 위해 시는 신속한 인허가 지원과 기반시설 정비, 상설상담창구 운영 등 기업 유치를 위한 지원을 하고 있다"며 "인재 유입을 위한 정책과 문화·체육·여가 인프라 구축, 지역 대학과의 협력을 통한 인재 확보 방안 등을 추진 중"이라고 설명했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
