전주대 사회복지학과, 세이브더칠드런에 '기부금'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'사회복지의 날' 행사 수익금 전액 전달

전주대학교 사회복지학과는 세이브더칠드런 서부지역본부 새움센터(이하 세이브더칠드런)에 수익금을 전달했다고 19일 밝혔다.

전주대학교 사회복지학과는 세이브더칠드런 서부지역본부 새움센터에 사회복지의 날 행사 수익금 전액을 전달했다. 전주대 제공

AD

전날 세이브더칠드런에서 진행된 이번 전달식에는 세이브더칠드런 관계자 및 전주대 사회회복지학과 학생들이 참석했으며, 사회복지의 날 행사에서 마련한 수익금 전액 20만원을 전달됐다.

이번 수익금을 마련한 '사회복지의 날' 행사는 전주대 사회복지학과가 주관해 사회복지의 가치를 알리고 구성원 간의 화합을 도모하며 학생들이 직접 나눔을 실천할 수 있도록 마련한 행사다. 또 학과 학생들이 운영한 판매 부스의 수익금 전액이 세이브더칠드런에 전달되면서 행사의 의미를 더욱 깊게 했다.

사회복지학과 관계자는 "학생들이 직접 준비한 행사가 지역사회 나눔으로 이어져 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 사회복지의 가치를 확산하고 지역사회와 꾸준히 소통하는 학과로 성장해 나가겠다"고 전했다.





AD

한편, 전주대 사회복지학과가 주관하는 '사회복지의 날'은 사회복지 이해 부스, 체험 부스, 게임 부스 등 다양한 프로그램으로 구성돼 있으며, 학생들이 직접 기획하고 운영함으로써 참여자가 사회복지를 한층 더 친근하게 느낄 수 있는 기회의 장을 제공하고 있다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>