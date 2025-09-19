25% 관세폭탄에…현대차 사장 "한미 협상 시급‥매출 확대·현지화로 돌파"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차, 뉴욕서 해외 첫 CEO 인베스터 데이

호세 무뇨스 "관세로 이익률 1%P 하락"

美 매출 확대…현지 생산 40%→80%로 증대

호세 무뇨스 현대차 사장이 18일(현지시간) 한국산 자동차에 대한 미국의 관세율이 15%로 낮아지길 희망한다며 한·미 간 무역 합의가 신속히 체결돼야 한다고 밝혔다. 동시에 미국 매출 확대와 현지 생산 비중 증대를 통해 관세 리스크를 정면돌파하겠다는 의지도 드러냈다.

관세 폭탄과 전기차 보조금 축소 등 악재에도 흔들림 없이 최대 판매처인 미국 시장에서 승부를 보겠다는 뜻을 분명히 한 것이다.

무뇨스 사장은 이날 뉴욕 맨해튼 '더 셰드'에서 글로벌 투자자 등을 대상으로 개최한 '2025 최고경영자(CEO) 인베스터 데이'에서 "한미 양국 정부가 빠르게 자동차 관세 관련 합의에 도달하길 바란다"며"올해와 내년 계획을 세우고, 강력한 성과를 낼 수 있는 그림을 보여주고 싶다"고 말했다. 현대차가 해외에서 CEO 인베스터 데이를 연 것은 이번이 처음이다.

미국은 지난 4월부터 외국산 자동차에 25%의 품목별 관세를 부과하고 있다. 일본의 경우 양국 합의로 15%로 낮아졌지만, 한국은 7월 말 15% 인하에 합의했음에도 후속 협상에서 이견을 좁히지 못하며 여전히 25%를 적용받는 상황이다. 한국은 기존에는 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 대미 수출 자동차 관세가 0%였다.

무뇨스 사장은 올해 영업이익률 목표 하향 조정과 관련해 "오늘 제공한 (하향된) 실적 전망은 25% 관세율을 기준으로 한 것"이라며 "만약 관세가 15%로 내려온다면 (기존에 제시한) 전망을 충족할 수 있었을 것"이라고 말했다.

현대차는 이날 행사에서 관세 영향을 반영해 올해 연결 부문 영업이익률 목표치를 6.0∼7.0%로, 기존 7.0∼8.0% 대비 1.0%포인트 하향 조정했다. 연결 매출 성장률 목표는 연초 제시한 3.0∼4.0%에서 5.0∼6.0%로 상향했다. 매출 확대를 통해 이익 감소분을 최대한 만회하겠다는 전략이다.

무뇨스 사장은 "우리 사업 운영의 초점은 항상 고객과 주주에 있다"며 "매출 확대, 상품 믹스 개선, 순매출 증대를 통해 관세에도 불구하고 계속 성장을 이어갈 것"이라고 강조했다.

관세와 전기차 보조금 축소 등에도 미국 매출 성장과 현지 생산 비중 확대를 통해 위기를 돌파하겠다는 입장을 확인했다.

무뇨스 사장은 "미국은 현대차의 가장 중요한 시장이자 여전히 성장 잠재력이 큰 곳"이라며 "대형 스포츠유틸리티차량(SUV), 픽업트럭 등 신규 차종 진출을 통해 추가 성장을 도모하겠다"고 강조했다.

현대차는 미국 내 현지 생산 비중을 현재 40%에서 2030년 80%까지 두 배로 끌어올릴 계획이다. 그는 "관세 여부와 관계없이 (현대차는) 세계에서 성공한 시장에서는 모두 현지화를 이뤘다"며 "미국에서 판매하는 차량은 미국에서 생산해야 한다. 현지화는 당연히 필요하다"고 말했다. 미국 현지 생산 확대에 따른 한국 내 생산 감소 우려에는 "생산 이전이 아니라 미국 시장의 성장 관점에서 봐야 한다"며 "한국 생산을 미국으로 옮기는 것으로 봐서는 안 된다"고 선을 그었다.

관세 부담에 따른 가격 인상 계획과 관련해서는 시장 상황에 맞춰 유연하게 대응하겠다고 밝혔다. 현대차는 지난 4월 상호관세 발효 후 비축 재고로 충격을 완화했으나, 하반기부터는 재고 소진으로 관세 부담이 본격화되고 내년에는 더 큰 타격이 예상된다.

무뇨스 사장은 "고객을 중심으로 두고 있어 현재까지는 가격을 올리지 않았다"며 "매출 확대 기회를 포착하고 판매금융을 개선하고 있다. 다만 신차 출시, 물류 비용 등 향후 시장 상황을 종합적으로 평가해 결정하겠다"고 설명했다.

시장 다변화 방침도 분명히 했다. 미국뿐 아니라 유럽, 인도, 동남아, 중남미, 중국 등 전 세계 주요 시장에서도 균형 잡힌 성장을 추진하겠다고 방침이다.





그는 "유럽에서는 전기차·하이브리드 포트폴리오를 확대해 수익성을 높이겠다"며 중국과 관련해서는 "현지 파트너와 협력을 강화하고 '중국에서, 중국을 위한' 전략으로 현지화에 속도를 낼 것"이라고 설명했다. 그러면서 "특정 지역에 의존하지 않고 글로벌 시장 전반에서 다변화를 통해 안정적이고 지속적인 성장을 이어갈 것"이라고 강조했다.





