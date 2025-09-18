[내일날씨]전국 흐리고 곳곳 비…낮 최고 22~28도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금요일인 19일에는 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비 예보가 있다.

가을비 내리는 거리. 연합뉴스

AD

수도권과 강원 영서, 충청권, 전라권은 오후부터, 강원 영동과 경상권은 밤부터 비가 오겠다. 19일부터 20일까지 예상 강수량은 경기남부 20∼60㎜, 서울·인천·경기북부·서해5도 10∼40㎜, 강원영서남부·강원영동 20∼60㎜, 강원영서중·북부 10∼40㎜다.

또 대전·세종·충남·충북은 20∼60㎜, 대구·경북은 20∼60㎜, 부산·울산·경남은 10∼40㎜의 비가 예상된다. 비가 오는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 14∼22도, 낮 최고기온은 22∼28도를 기록할 것으로 예보됐다. 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'을 보일 전망이다.





AD

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>