경북대 자연과학대학, 2025 기초과학축전 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20일 미래융합과학관서 대구·경북권 학생과 지역민 대상



경북대 자연과학대학(학장 조창우)이 기초과학에 관심 있는 대구·경북권 학생과 지역민을 위한 '2025 기초과학축전'을 20일 경북대 미래융합과학관에서 개최한다.

경북대와 국립대학육성사업이 지원하는 이번 기초과학축전은 모든 응용학문의 기반을 제공하는 기초과학의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

AD

수학·물리·화학·생물·지질·통계·생명공학·천문대기·해양 등 9개 학과·전공 학부생들이 직접 참여해 체험 부스를 운영한다.

체험 부스에서는 VR 체험, 혈액형 실험, 지진 모형 체험, 3대 영양소 분해 실험, 망원경으로 태양 관측 등 다양한 프로그램이 진행된다.

이와 함께 부스별 스탬프 투어도 운영한다.





AD

조창우 경북대 자연과학대학장은 "경북대는 세계 수준의 교육과 연구를 통해 기초과학의 새로운 가능성을 넓혀가고 있다. 이번 축전은 학생과 지역민이 함께 기초과학을 즐기고 체험하는 자리이다"며 "이를 통해 기초과학의 가치를 공유하고 미래 인재들이 꿈을 키우는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>