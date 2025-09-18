기장군민축구단, K4리그 5연승 질주…상위권 경쟁 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기장군(군수 정종복)은 기장군민축구단이 최근 리그 5연승을 달성하며 상위권 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다고 18일 전했다.

지난 14일 평택시 소사벌레포츠타운에서 열린 '2025 K4리그' 26라운드에서 기장군민축구단은 평택시티즌FC를 상대로 2대 1 역전승을 거뒀다.

전반 44분 평택에 선제골을 내주며 어렵게 경기를 시작했으나, 후반전부터 반격에 나서 74분 이정훈, 87분 신윤호가 연속 골을 기록하며 짜릿한 승리를 완성했다.

이로써 축구단은 시즌 12승째를 거두며 리그 5연승에 성공, 상위권 도약의 발판을 마련했다. 팀은 오는 28일 오후 2시 정관스포츠힐링파크에서 진주시민축구단을 상대로 홈경기를 치르며 6연승과 상위권 굳히기에 나선다.

정종복 군수는 "선수들의 투혼과 집중력이 만든 값진 승리였다"며 "군민 여러분의 응원 속에 기장군의 이름을 빛내는 팀으로 성장하길 기대한다"고 말했다.





기장군민축구단은 오는 10월 열리는 '제106회 전국체육대회'에 부산 대표로 출전한다. 첫 경기는 10월 18일 오전 10시 기장 월드컵빌리지 천연A구장에서 열리며, 서울 대표 서울중랑축구단과 맞붙을 예정이다.

기장군민축구단이 평택시티즌FC와 경기를 갖고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

