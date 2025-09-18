경기도, 내년 정부예산안에 접경지역 예산 대폭 증가…균형발전 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 접경권 발전지원사업 75억원 반영…전년 대비 182% 증가

내년 특수상황지역개발사업 565억원 반영…전년 대비 4% 증가

3월 접경지역 추가 지정 가평군도 생활 SOC 등 신규사업 5건 포함

경기도가 2026년도 정부 예산안에 접경지역 성장지원을 위한 '접경권발전지원 사업'과 낙후된 지역의 정주여건 개선을 위한 '특수상황지역개발 사업' 예산이 대폭 반영됐다고 18일 밝혔다.

경기북부청 전경. 경기도 제공

AD

도는 정부예산안이 그대로 확정된다면 경기 북부 접경지역 생활 인프라 확충과 균형발전 가속화 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

2026년 정부 예산안에 반영된 접경권발전지원 사업 예산은 74억6000만원으로 지난해 확정 사업 예산 26억5000만원 대비 48억원(182%) 증가했다. 특수상황지역개발 사업 예산은 565억원으로 역시 지난해 543억원 대비 22억원(4%) 증가했다.

올해 3월 접경지역으로 추가 지정된 가평군에도 생활 SOC·관광 인프라 신규사업 5건이 포함돼 경기 북부 균형발전에 새로운 활력이 더해질 전망이다.

특수상황지역개발과 접경권발전지원 사업 예산은 ▲도로·교통 인프라 확충 ▲관광·문화 자원 개발 ▲주민 커뮤니티 공간 조성 ▲DMZ 평화관광 활성화 등 체감형 사업에 투입된다. 이를 통해 도는 정주여건 개선, 관광·문화 활성화 등 다방면에서 실질적인 변화를 만들어낼 수 있는 동력이 생겼다고 보고 있다.





AD

김상수 경기도 균형발전기획실장은 "정부예산안이 그대로 확정돼 반영된 국비를 확보한다면 그동안 개발 여건이 열악했던 접경지역이 새로운 성장동력을 확보하고, 도민들이 실질적으로 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가게 될 것"이라며 "정부, 시군과 협력해 균형발전과 미래성장을 동시에 이끌어 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>