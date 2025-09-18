의정부시, 디지털헬스케어 산업 중심지로 부상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KHF 2025서 미래산업 전략 공유…활발한 기업유치 상담

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 17일 서울 코엑스에서 '2025 의정부시 기업유치 설명회'를 열고, 디지털헬스케어 산업 중심 도시로 도약하겠다는 비전을 국내외 기업 및 투자기관과 공유했다.

의정부시(시장 김동근)는 지난 17일 서울 코엑스에서 '2025 의정부시 기업유치 설명회'를 열고 있다. 의정부시 제공

이번 행사는 '국제병원·헬스테크 박람회(KHF 2025)'와 연계해 진행됐으며, 의정부시의 투자 전략과 미래 비전을 국내외에 제시하는 자리로 마련됐다.

이날 박춘수 경제일자리국장이 ▲캠프 잭슨의 디지털 헬스케어 R&D 거점 ▲캠프 카일의 바이오 첨단의료단지 ▲CRC(캠프 레드클라우드)의 AI·디지털콘텐츠 융합단지 등 주요 반환공여지 개발 전략을 발표하며, 헬스케어와 미래산업 중심 도시로 나아가기 위한 단계별 실행 방안을 설명했다.

이번 설명회에는 국내외 기업·협회·투자기관 관계자 100여 명 이상이 참석했으며, 상담부스에서는 투자와 협력 방안에 대한 논의가 활발히 진행됐다. 기업들은 의정부시의 투자환경과 인센티브에 높은 관심을 보였고, 이어진 후속 협의 요청은 향후 실질적 투자 협력으로 이어질 기반이 됐다.

특히 최근 대통령의 "경기북부 발전을 위한 국가 차원의 전향적 검토" 발언은 기업들의 기대감을 더욱 높였고, 국가적 지원 기조와 민간의 관심이 결합되면서 의정부의 도약은 더 이상 가능성이 아니라 다가오는 현실임을 입증했다.





김동근 시장은 "기업이 믿고 투자할 수 있는 기반을 마련하고, 경제자유구역 지정과 규제 혁신을 속도감 있게 추진할 것"이라며 "의정부시를 기업이 모이고 세계가 주목하는 글로벌 혁신 도시로 성장시키겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

