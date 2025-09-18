지역 회계투명성 높인다…공인회계사회 '지역투명성위원회' 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국공인회계사회는 지난 17일 지역 사회의 회계투명성 제고를 위한 '지역투명성위원회' 출범식을 개최했다고 18일 밝혔다.

지난 17일 서울 코리아나호텔에서 열린 ‘지역투명성위원회’ 출범식에서 최운열 한국공인회계사회 회장(오른쪽에서 여덟번째)과 지역투명성위위원회 지역위원 등 참석자들이 출범 세레모니를 하고 있다. 한국공인회계사회

출범식은 서울 코리아나호텔에서 '함께 만드는 투명한 지역, 함께 누리는 신뢰의 미래'라 주제로 열렸다. 소영철 서울시의원, 허훈 서울시의원, 정지웅 서울시의원 등이 참석한 가운데, 전국 각 지역의 위원장을 비롯한 회계사 위원들이 위촉장을 받았다.

최운열 한국공인회계사회 회장은 출범사에서 "지역투명성위원회의 출범은 단순한 조직 신설이 아닌 회계투명성을 높이고 전문가 역량을 공익으로 환원하는 공인회계사들의 결의가 담긴 역사적 첫걸음"이라며 "더욱 투명한 사회와 희망찬 미래를 향한 새로운 도약이 될 것"이라고 말했다.

오세훈 서울시장은 축사를 통해 "오늘 첫발을 내딛는 위원회의 사회적 역할에 큰 기대를 걸고 있다"며 "위원회의 슬로건인 '함께 만드는 투명한 지역, 함께 누리는 신뢰의 미래'는 서울시가 지향하는 가치와도 맞닿아 있으며, 서울시도 이 비전을 공유해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.

지역투명성위원회는 전국 50개 지역의 858명 공인회계사들이 참여해 ▲지역사회 소상공인·비영리단체 회계·세무 무료 상담, ▲청소년 회계 교육 등 사회공헌 활동, ▲지방의회·지자체와의 협력 강화 ▲투명회계 캠페인 전개 등의 활동을 전개할 계획이다.





한국공인회계사회는 "지역투명성위원회 출범을 계기로 지역사회의 신뢰받는 동반자로 자리매김하고, 회계투명성을 높여 건강한 지방자치 발전에 기여할 것"이라고 밝혔다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

