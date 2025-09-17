김동근 의정부시장, 노인대학 특강 통해 어르신과 정책 소통

경기 의정부시는 지난 16일 김동근 시장이 대한노인회 의정부시지회 부설 노인대학에서 90여 명의 학생을 대상으로 특강을 진행했다고 17일 밝혔다.
이날 특강은 '걸으며 즐기는, 시민과 함께 성장하는 의정부'라는 주제로 마련됐다.
김 시장은 시의 중점 추진 정책 중 ▲어르신이 걷고 싶은 도시 조성 ▲역사와 기록을 잇는 문화 성장의 도시 ▲여가생활로 삶이 풍요로운 도시 ▲어르신의 참여로 이뤄지는 사회 등에 대해 설명하며 노인들과 소통했다.
김동근 시장은 "노인대학의 교육과정을 통해 다양한 프로그램을 경험하고 삶의 활력을 되찾는 시간이 되시길 바란다"며 "어르신들과 함께 소통해 공감할 수 있는 체감형 시책을 추진해 나가겠다"고 말했다.
한편, 대한노인회 의정부시지회 부설 노인대학은 올해 제44기 입학생을 모집, 지난 4월 8일 입학 후 매주 화요일 오후 2시~4시 노후관리, 안전 및 범죄예방교육, 웃음치료, 문화탐방, 디지털 교육 등 다양한 프로그램으로 수업을 진행하고 있다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
