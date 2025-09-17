전주시, 26~27일 '전주국가유산야행' 행사 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한옥마을·경기전·향교·풍남문·전라감영 등

전북 전주시는 오는 26~27일 전주한옥마을과 경기전, 향교, 풍남문, 전라감영 등 시내 일원에서 '2025 전주국가유산야행' 행사를 연다고 17일 밝혔다.

이번 전주국가유산야행은 전주시와 국가유산청, 전북특별자치도가 주최하고, 문화예술공작소에서 주관한다.

전주국가유산야행 포스터. 전주시 제공

AD

이번 가을 야행에서는 ▲야경(야간경관) ▲야로(테마 공간) ▲야사(스토리텔링) ▲야화(미술·체험) ▲야설(공연) ▲야숙(여행·숙박) ▲야식(음식) ▲야시(플리마켓) 총 8개 분야 23개 프로그램이 진행될 예정이다.

특히 야행의 주무대인 경기전 광장에서는 전주 올림픽 유치를 기원하는 프로그램이 펼쳐진다. 전주국가유산야행의 마스코트인 태조할아버지와 야행이를 성화봉송 주자로 내세우며 펼쳐내는 지역 예술인 퍼레이드 '국가유산 천년의 행진'이 축제 개막을 알리고, 이어 올림픽 유치 염원을 담아낸 '국가유산 풍류 한마당' 공연이 축제 분위기를 한껏 끌어올리게 된다.

또 전라감영에서는 인류 문화유산과 올림픽 종목을 재치 있게 접목한 미니 게임과 조선 캐릭터들의 역사 스토리텔링으로 구성된 프로그램 '전라관찰사의 탄생'이 펼쳐진다.

이와 함께 지역 청년들이 준비한 각양각색의 공예 체험인 '국가유산 청년 플리마켓'과 국가유산에서 캠핑하며 운치를 즐기는 '국가유산 1박 2일' 등 전라감영이 누구나 즐길 수 있는 체험의 장으로 운영된다.

또 후백제 역사문화를 알리고 시민과 관광객에게 특별한 체험을 제공하는 역사콘서트 '후백제의 왕궁, 야간산성행'을 어진박물관 앞에서 개최하고, 곳곳의 견훤을 찾아 떠나는 스탬프투어 '잃어버린 백제를 찾아서'가 행사장 일원에서 펼쳐진다.

이외에도 ▲향교의 유생이 돼 훈장님과 펼치는 숨 막히는 숨바꼭질 대결 '향교 괴담'(전주 향교) ▲풍남문을 무대로 펼치는 특별한 국악 콘서트 '뜻밖의 국악'(풍남문) 등 각 공간의 특성을 살린 프로그램이 진행될 예정이다. 자세한 사항은 전주국가유산야행 누리집 또는 SNS를 통해 확인하면 된다.





AD

시 관계자는 "전주국가유산야행은 전주의 역사·문화적 특성을 살린 콘텐츠를 통해 지역 국가유산의 가치를 새롭게 조명하고, 현대적으로 계승·활용할 수 있는 방안을 지속적으로 고민·발굴하고 있다"며 "가을 단풍이 물들듯 전주의 역사와 문화가 시민들의 일상 속으로 스며들길 바라며, 이번 전주 국가유산의 밤을 많은 분들이 함께 즐기시길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>