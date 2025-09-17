송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

"욕설·비난한 민주당도 윤리위 회부돼야"
송언석 국민의힘 원내대표는 17일 정청래 더불어민주당 대표의 정기국회 교섭단체 대표연설 도중 '노상원 수첩대로 됐으면 좋았을 것'이란 취지로 말한 것에 대해 뒤늦게 유감을 표했다.
송 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "본회의장에서 발언 중에 이런저런 샤우팅이 있는 건 늘 있었던 일"이라면서도 "본의 아니게 그런 상황이 발생한 것에 대해선 저도 유감"이라고 말했다.
송 원내대표는 "만약 그런 것들이 문제가 된다면 제가 교섭단체 연설할 때 욕설과 비난한 민주당 의원들도 다 윤리위에 회부되는 게 타당하다"며 "형평에 맞춰서 봐야 한다"고 말했다.
이어 "정 대표가 '불귀의 객이 됐을 거다, 죽었을 거다'라고 표현했는데 당 대표의 발언은 무게가 달라야 한다"며 "진실과 팩트에 맞게 발언해야 하는데 어떤 근거에서 '불귀의 객, 죽었을 것'이라고 발언했는지 짚어야 한다"고 주장했다.
문제가 된 발언은 지난 9일 정 대표의 교섭단체 대표 연설에서 나온 것으로, 당시 정 대표가 "노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도, 저도 이 세상 사람이 아니었을 것"이라고 말하자 송 원내대표는 '제발 그리됐으면 좋았을걸'이라고 했다.
이에 민주당은 "국민의힘 지도부에서 물러나야 하는 것은 물론 대한민국 정치계에서 영구 퇴출돼야 마땅하다"며 송 원내대표를 윤리특별위원회에 제소했다.
문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
