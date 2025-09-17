코스맥스, CJ제일제당과 맞손…'PHA 적용 화장품 패키지' 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

PHA적용 화장품 용기 개발 업무협약

생분해성 특징으로 '차세대 소재' 주목

화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스가 CJ제일제당과 함께 생분해성 바이오 소재 기반 화장품 패키지를 개발한다고 17일 밝혔다.

코스맥스는 16일 CJ제일제당과 경기도 성남시 코스맥스 판교 사옥에서 'PHA 적용 화장품 용기 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이날 업무협약식에는 강승현 코스맥스 R&I(Research&Innovation) 유닛장, 김정겸 R&I PS(Package Science)랩장, 정혁성 CJ제일제당 BMS(Biomaterials) 본부장, 정무영 BMS사업운영담당 등 양사 관계자들이 참석했다.

16일 경기도 성남시 코스맥스 판교 사옥에서 진행된 업무 협약식에서 (왼쪽부터) 강승현 코스맥스 R&I유닛장, 정혁성 CJ제일제당 BMS(Biomaterials)본부장이 기념 촬영을 하고 있다. 코스맥스 제공

AD

이번 협약을 통해 양사는 친환경 화장품 용기 개발과 확산을 위해 협력한다. CJ제일제당이 생분해 소재 전문 브랜드인 'PHACT'의 PHA를 적용해 화장품 용기에 적합한 물성의 소재를 개발해 공급하면 코스맥스가 이를 활용해 각종 화장품 용기와 포장재를 개발하는 방식이다.

PHA는 미생물이 식물 유래 성분을 먹고 자연적으로 세포 안에 쌓는 고분자 물질이다. 산업·가정 퇴비화 시설은 물론 토양과 해양에서 모두 분해되는 특성이 있다. 미세플라스틱을 남기지 않아 석유계 플라스틱을 대체할 차세대 소재로 주목받고 있다.

코스맥스는 CJ제일제당과 글로벌 뷰티 박람회에 참가해 PHA 적용 화장품 패키지를 홍보하고 글로벌 브랜드 대상 영업을 확대하는 등 공동 마케팅을 추진할 예정이다. 강승현 코스맥스 R&I유닛장은 "PHA 부문 리딩 기업인 CJ제일제당과 협력해 글로벌 스탠더드에 맞는 친환경 패키지 연구개발을 확대할 것"이라며 "지속가능한 솔루션으로 환경 부하를 줄이고 고객에게 새로운 가치를 제공하는 혁신 소재 개발을 이어 나가겠다"라고 말했다.





AD

코스맥스는 향후 쿠션, 팔레트 등 화장품 용기에 사용하는 핫멜트 점착제를 점진적으로 PHA 기반 바이오 소재로 대체하고, 고객사를 대상으로 친환경 패키지 제안을 지속적으로 확대할 예정이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>