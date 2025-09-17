삼척시, 중국 동영시 예술단과 '한·중 국제문화예술교류' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 삼척시는 오는 18일부터 21일까지 4일간 중국 산둥성 동영시 예술단을 초청해 '제18차 한·중 국제문화예술교류행사'를 개최한다.

삼척시청 전경.

삼척시와 동영시는 지난 1999년 자매결연을 맺은 이후 26년간 예술단 교차 방문을 통해 우정을 이어오고 있다. 이번 교류에는 동영시 예술교류단 단장 쉬창칭을 비롯한 예술인 20명이 삼척을 찾는다.

이들은 삼척문화예술회관 전시실에서 사진·미술·서예 작품 100여 점을 선보이는 교류 전시회와 죽서루 특설무대에서 열리는 합동공연 등 공식 행사에 참여한다.

이어 19일에는 삼척시청에서 박상수 삼척시장과 양 도시 예술인이 간담회를 열어 문화예술의 발전과 교류 활성화 방안을 논의한다.

또 예술단은 삼척 해상케이블카 탑승과 초곡 용굴촛대바위길 탐방을 통해 지역의 주요 관광자원을 체험할 예정이다.





시 관계자는 "동영시와의 지속적인 교류는 양 도시 간 우호를 한층 두텁게 하고, 지역 예술인들에게 국제무대 경험을 넓혀줄 것"이라며 "삼척예술제와의 시너지 효과를 통해 시민과 관광객 모두가 다채롭고 풍성한 문화를 향유하기를 기대한다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

