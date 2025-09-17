오뚜기, '더핫 열라면' 출시 3주 만에 200만개 판매 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

판매 호조에 '더핫 열라면 용기면' 17일 전국 편의점 출시

오뚜기는 지역 상생 가치를 반영한 신제품 '더핫 열라면'이 출시 3주 만에 누적 판매량 200만 개를 돌파했다고 17일 밝혔다.

더핫 열라면은 인구소멸 위기 지역인 경상북도 영양군과의 업무협약(MOU)을 통해 지역 특산물인 '영양고추'를 듬뿍 담아낸 제품이다. 회사 측은 기존 '열라면'보다 약 1.5배 매워진 강렬한 맵기와 깔끔한 뒷맛이 소비자 반응으로 이어졌다는 평가다.

AD

오뚜기는 이번 인기에 힘입어 간편성과 휴대성을 강화한 '더핫 열라면 용기면'을 새롭게 선보였다. 더핫 열라면 용기면은 이날부터 전국 편의점에서 판매된다.

오뚜기는 다양한 소비자 참여형 프로모션으로 브랜드 경험도 강화하고 있다. 오는 10월 31일까지 '더핫 열라면과 함께 HOT영양으로 떠나자!' 이벤트를 진행하며, 제품 구매 또는 취식 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 인증한 고객을 대상으로 추첨을 통해 영양군 한옥 숙소 숙박권과 5만원 상당의 영양사랑상품권을 증정한다.





AD

오뚜기 관계자는 "더핫 열라면의 흥행은 뛰어난 제품력과 영양고추라는 지역 특산물이 만들어낸 시너지의 결과"라며 "앞으로도 더핫 열라면 봉지면과 용기면을 통해 소비자에게 더 가까이 다가가는 동시에 지역 상생을 실천하는 브랜드가 되겠다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>