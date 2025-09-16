경북TP, ‘반도체 인재 플랫폼 매칭데이’ 18일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하인성 원장 "청년은 양질의 취업 기회를, 반도체기업은 우수한 인재 확보" 기대

경북테크노파크(경북TP) 오는 18일 구미코 컨벤션센터에서 '2025 경상북도 반도체 인재 플랫폼-매칭 Day'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 경북TP와 경상북도, 구미시 등이 도내 대학 및 특성화고 학생, 청년 구직자와 반도체 산업을 이끄는 지역 기업 간 일자리 매칭을 지원하고, 반도체 분야 진학 및 진로 탐색의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

경북테크노파크(경북TP) 전경

경북TP에 따르면 이번 매칭데이는 경상북도와 구미시 주최, 경북테크노파크 및 경북·구미반도체특화단지추진단이 주관한다.

도내 반도체 선도기업과 특성화 대학·대학원, 부트캠프, 특성화고, 연구기관 등 20~30여 개 기관과 기업이 참여해 채용 및 홍보관을 운영한다. 채용대상은 특성화고 학생과 졸업생, 대학생, 일반 구직자 등 반도체 분야에 관심 있는 누구나 참여 가능하다.

현장에서는 기업 채용상담과 면접이 집중적으로 진행되며, 온라인 플랫폼을 통한 사전 채용공고 및 구직자-기업 간 매칭도 함께 이루어진다.

또한 취업 트렌드 및 준비전략 특강 및 '내 삶의 진정성-10년 후의 커리어를 만드는 숨은 비결'을 주제로 유튜버 또떠남을 초청해 명사 특강을 진행할 예정이다.

현장에서는 AI 면접 체험, 이력서 사진 촬영, 이미지 컨설팅 등 실질적 취업지원 프로그램도 마련돼 있어 참가자들의 높은 관심이 기대된다.

아울러 지역 반도체 산업의 현재와 미래가 될 기업-대학-특성화고 교류회를 진행해 지역 반도체 산업 주체 간 상호이해와 네트워크 강화에도 힘쓸 예정이다.

하인성 경북TP 원장은 "경북은 반도체 산업을 미래 성장 동력으로 육성하고 있으며, 이를 위해 지역인재가 곧 경쟁력이라는 믿음으로 본 행사를 기획했다"며 "이번 매칭데이를 통해 청년들에게는 양질의 취업 기회를, 반도체기업에는 우수한 인재 확보 기회를 제공해 지역 반도체 생태계의 선순환을 이루는 발판이 되길 바란다"고 말했다.

이번 매칭데이의 기대효과는 클 것으로 보인다.

청년층은 폭넓은 채용 정보와 현장 면접 기회를 통해 취업 가능성을 넓힐 수 있고, 기업은 우수한 인재를 직접 만나 맞춤형 채용을 진행할 수 있다.





더불어 지역사회에는 반도체 산업에 대한 이해를 넓히고 산업 활성화를 이끌어내는 계기가 될 전망이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

