대통령실 "대법원장 거취 논의한 바 없고, 앞으로도 논의 계획 없어"

與 조희대 대법원장 사퇴 요구에 대통령실 입장 확대 해석 차단

우상호 대통령실 정무수석이 16일 용산 대통령실에서 예정에 없던 기자간담회를 열고 "대통령실은 (조희대) 대법원장의 거취를 논의한 바 없으며 앞으로도 논의할 계획이 없다"고 밝혔다.

여권을 중심으로 조 대법원장 사퇴 요구 목소리가 커지고 있는 가운데 대통령실의 입김이 작동하고 있는 것 아니냐는 해석을 차단하기 위한 발언으로 풀이된다.

이에 대해 대통령실 관계자는 "일련의 판결과 재판 진행 상황에 대한 국민의 우려를 잘 알고 있다"면서 "사법개혁의 필요성에 대해 대통령실도 동의하고 있지만, 입법부에서 논의되는 일에 대통령실이 세세하게 관여하지는 않는다고 말했다.





앞서 강유정 대통령실 대변인은 전날(15일) 브리핑에서 조 대법원장 사퇴 요구 목소리와 관련해 "특별한 대통령실의 입장은 없다"면서도 "그러한 요구가 나오는 개연성과 이유에 대해 돌이켜봐야 할 필요가 있지 않으냐는 점에서 원칙적으로 공감한다"고 답변한 바 있다.





