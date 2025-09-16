토모큐브, 차세대 소형 홀로토모그래피 'HT-X1 mini' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홀로토모그래피 기반 3차원(3D) 이미징 기술기업 토모큐브(대표이사 박용근)는 소형 신제품 'HT-X1 mini'를 출시했다. 이번 제품은 첨단 홀로토모그래피 기술을 보다 많은 연구자가 부담 없이 활용할 수 있도록 개발된 장비로, HT 기술의 대중화와 저변 확대를 목표로 하고 있다.

HT-X1 mini는 플래그십 모델 HT-X1과 동급 수준의 고해상도 3D 비표지 이미징 성능을 제공하면서도 공간 효율성과 직관적 운용성을 갖춘 소형 설계를 채택했다. 단일 샘플을 빠르고 정밀하게 분석할 수 있어 연구 현장에서의 접근성과 효율성을 크게 높였다.

또한 형광 기능, 인큐베이터 등 모듈형 확장 옵션을 지원하며, 최신 분석 소프트웨어 'TomoAnalysis 2.0'과 연동된다. TomoAnalysis 2.0은 규칙 기반 및 AI 기반 자동 분석과 정량 리포팅을 지원해 연구자가 손쉽게 일관된 데이터를 확보하고 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는다.

토모큐브는 이번 출시로 엔트리급부터 플래그십까지 풀 라인업을 구축했다. 이를 통해 오가노이드, 세포치료제, 신약개발은 물론 체외수정(IVF) 배아 평가 등 다양한 분야에서 연구자의 접근성을 넓히고 글로벌 연구 현장에서 HT 기술 활용을 가속화할 계획이다.

박용근 토모큐브 대표이사는 "HT-X1 mini는 연구 현장의 진입장벽을 낮추어 더 많은 연구자가 차세대 홀로토모그래피 기술을 경험할 수 있도록 한 제품"이라며 "이번 출시를 계기로 HT의 글로벌 저변을 확대하고 연구 혁신을 가속화하는 솔루션으로 자리매김하겠다"고 말했다.





한편 토모큐브는 앞으로 북미·유럽을 넘어 아시아와 남미 등 신규 시장 진출을 확대하고 설치·교육·소프트웨어 분석까지 아우르는 원스톱 지원 체계를 강화해 글로벌 보급을 적극 추진할 예정이다.





