신상진 시장 "촘촘한 지역 안전망 구축…아동친화도시 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상진 성남시장, 성남시 아동위원 워크숍 참석

아동위원 42명→962명 대폭 확대

신상진 성남시장이 15일 오후 시청 온누리에서 열린 '2025년 성남시 아동위원 1차 워크숍(오리엔테이션)'에 참석해 동별 대표위원 50명에게 위촉장을 수여했다.

신상진 성남시장이 2025년 성남시 아동위원 워크숍에 참석해 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

AD

이날 신 시장은 기념사를 통해 "지난 8월 조례 개정을 통해 아동위원을 기존 42명에서 962명으로 대폭 확대했다"며 "아동위원 여러분의 다양한 네트워크로 도움이 필요한 아이들에게 든든한 버팀목이 되어달라"고 말했다.

이어 "성남시는 여러분과 함께 촘촘하고 견고한 지역사회 안전망을 구축해 모든 아동이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 도시를 만들어가겠다"고 덧붙였다.

이날 워크숍에는 신상진 시장을 비롯해 아동위원 962명 중 510여 명이 참석했다.

신상진 성남시장이 2025년 성남시 아동위원 워크숍에 참석해 아동위원들과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

1부에서는 위촉장 수여 및 오리엔테이션, 기념사, 기념촬영이 진행됐고, 2부에서는 유니세프 한국위원회 정병수 L&D센터장이 '우리가 만드는 아동친화도시: 아동위원의 역할과 힘'을 주제로 특강을 실시했다.





AD

성남시는 지난 7월 '유니세프 아동친화도시 상위단계 인증'을 획득한 바 있으며, 오는 16일에는 아동·보육시설 종사자 600명을 대상으로 아동학대 예방 교육을 실시할 예정이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>