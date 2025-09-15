김효숙 세종시의원 "유권자 관심과 정치참여 확대, 의정활동에 소중히 사용할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세종시의회 소속 의원 최초로 후원회 개설

김효숙 세종시의회 제1부의장.

김효숙 세종시의원이 시민의 정치 참여 확산을 위해 세종시 지방의원 최초로 후원회를 개설하고 적극적인 홍보에 나섰다.

지난해 7월 정치자금법 개정 시행에 따라 지방 광역·기초의원의 후원회 설립이 가능해졌다. 지방의원 후원회의 경우 광역 의원은 연간 5000만원, 기초 의원은 연간 3000만원까지다.

의회 제1 부의장을 맡고 있는 김 의원은 20명의 세종시의원 중 최초로 최근 세종선거관리위원회에 후원회 등록을 마쳤다.

김 의원은 "건강하고 투명한 청년 정치 실현을 위해 많은 고민 끝에 후원회를 개설했다"라며 "후원회 등록과 모금 그리고 회계까지 쉽지 않은 과정이지만, 국회의원 후원회 회계책임자를 역임했던 경험이 있는 만큼 꼼꼼하게 살펴 후원금이 더 나은 정치 활동에 소중히 사용될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





이어 김 부의장은 "유권자의 소액 정치 후원을 통해 풀뿌리민주주의의 성장, 참여하고 소통하는 정치문화가 확산하기를 기대하는 마음"이라고 설명했다. 모금한 후원금은 정치 활동 범위 내에서 후원회 사무실 운영비와 인건비, 정책개발비, 의정활동 홍보 등에 사용할 수 있다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



