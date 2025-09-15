환경부·환경단체, 낙동강 녹조 조류독소 공동조사 착수

분석 올해 내 마무리
환경부가 환경단체와 함께 낙동강 녹조 심화 지역에 대한 조류독소 공동조사에 나선다.
환경부는 15일 낙동강네트워크, 환경운동연합 등 환경단체 2곳과 함께 낙동강 본류 구간을 대상으로 조류독소 조사를 시작한다고 밝혔다.
이번 조사는 그동안 환경단체 자체 조사에서 공기 중 조류독소가 검출됐다는 결과가 나오면서 지역 주민들의 불안이 커진 데 따라 투명하고 객관적인 정보를 제공하기 위해 추진된다.
환경부와 환경단체는 그간 공동조사를 위한 협의를 이어왔으나 성사되지 못한 바 있다. 하지만 새 정부 출범 후 협의를 재개해 이번에 공동조사가 성사됐다. 환경부는 "이번 조사가 환경부와 시민사회 간의 관계를 복원하고, 녹조 관리 정책에 대한 국민 신뢰를 높이는 계기가 될 것"이라고 설명했다.
공동조사는 국립환경과학원과 경북대학교가 조사기관으로 참여해 동일한 지점과 방법으로 진행된다. 공기 중 시료 채취는 국립환경과학원이 담당하고, 시료 내 조류독소 분석은 한국과학기술연구원(KIST) 도핑콘트롤센터가 맡는다.
조사 대상은 낙동강 본류 5개 지점이다. ▲화원유원지(대구 달성군) ▲달성보 선착장(대구 달성군) ▲본포수변공원(경남 창원시) ▲남지유채밭(경남 창녕군) ▲대동선착장(경남 김해시) 등에서 각각 4차례에 걸쳐 원수와 공기 중 시료를 채취한다.
시료 채취는 국립환경과학원과 경북대가 이달 안에 완료할 계획이며, 분석은 올해 안으로 마무리된다. 이후 환경부와 환경단체가 공동으로 조사 결과를 공개할 예정이다. 또 올해 조사 결과를 바탕으로 내년 원수·공기 중 조류독소 공동조사 방향도 협의해 결정한다.
지금 뜨는 뉴스
아울러 환경부는 관계기관, 시민사회, 전문가 등이 참여하는 협의체를 구성해 녹조 문제 해결 방안을 지속적으로 논의해 나갈 방침이다.
세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>