본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

정부, 내년까지 2조원 투입…중대재해 뿌리 뽑는다

세종=이동우기자

입력2025.09.15 14:30

수정2025.09.15 14:41

시계아이콘02분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

정부, 노동안전 종합대책 발표
중대재해 公기업 기관장 해임 근거마련
연간 3명 이상 사망사고 기업 과징금

정부가 중대재해 사고 비중이 높은 영세사업장과 외국인·특수고용노동자·고령노동자를 보호하는 데 내년까지 2조원 규모의 재원을 투입한다. 앞으로 연간 3명 이상 사망사고가 발생한 기업에 과징금을 부과하고, 중대재해가 반복되는 기업은 공공입찰 참가 제한 기간을 강화한다.


고용노동부는 15일 이런 내용이 담긴 산업재해 예방을 위한 '노동안전 종합대책'을 공개했다. 김영훈 노동부 장관은 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 존재 이유"라며 "산업재해를 예방하는 것은 노사 모두에게 이익"이라고 강조했다.


이번 대책의 핵심은 안전 사각지대 해소다. 우선 소규모 사업장을 대상으로 안전 설비와 장비 지원을 대폭 확대한다. 정부는 2026년까지 총 2조723억원을 투입해 재정·인력·기술을 종합 지원한다. 10인 미만 사업장과 공사금액 50억원 미만 건설 현장의 추락·끼임·부딪힘 사고 예방을 위해 433억원 규모의 신규 설비·품목 지원 사업을 신설했다.

정부, 내년까지 2조원 투입…중대재해 뿌리 뽑는다 김영훈 고용노동부 장관이 15일 국회에서 열린 산업재해예방TF 중대재해 예방을 위한 노동안전 종합대책 발표 당정협의에서 발언하고 있다. 2025.9.15 김현민 기자
AD

스마트 안전장비 지원 예산을 370억원으로 확대하고, 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 안전 관리에 도입한다. 소규모사업장이 밀집한 산업단지에는 공동안전관리자를 채용할 수 있도록 노사 협·단체와 협업하며, 자부담률을 낮춰 안전관리자 선임 부담도 완화한다. 중상해재해(요양기간 90일 초과)가 발생한 사업장 8000곳을 대상으로 선제적 컨설팅을 실시하고, 위험요인 개선을 위한 재정 지원과 연계키로 했다.


외국인 노동자 보호 조치도 강화된다. 외국인(E-9·H-2) 사망사고 발생 시 해당 사업주의 외국인 고용제한 기간을 현행 1년에서 3년으로 늘린다. 아울러 장기근속 외국인 노동자 200명을 '외국인 안전리더'로 지정해 동료 노동자에게 안전교육과 노하우를 전수하도록 한다. 퀵서비스 기사 등 특수고용 종사자에게는 유상운송보험 가입과 안전교육 의무화를 강화한다. 60세 이상 고령 노동자를 위해서는 작업환경 개선 비용 30억원을 지원한다.


지방자치단체도 산재 예방에 동참한다. 정부는 감독 대상 사업장을 2028년까지 61만 곳으로 확대할 계획이다. 노동부 감독 대상 사업장은 올해 2만4000곳에서 2028년 7만 곳으로 대폭 늘린다. 지자체 역시 30인 미만 사업장 3만곳을 점검하고, 지붕·벌목 등 지역별 위험요인에 맞는 예방 사업에 143억원을 투입한다.


영세사업장에 대해서는 '안전지킴이'를 활용한다. 역량과 경험이 있는 퇴직자를 1000명 채용·위촉해 18만개소를 순찰하고, 민간재해예방기관을 통해 33만개 사업장을 집중 지도·관리한다. 외국인 노동자를 위한 모국어·쉬운 한국어 기반 기초 안전교육 온라인 과정도 개설된다. 최고경영자(CEO)·재직자 대상 사전교육과 직업계고 방문 안전교육도 포함된다.

정부, 내년까지 2조원 투입…중대재해 뿌리 뽑는다

원청의 예방 의무 강화

건설 현장에서 원청의 예방 의무는 강화된다. 도급 계약 시 적정 공사비와 충분한 공사 기간을 보장하도록 관련 법을 개정한다. 발주자에게는 적정 공사비 산정 의무를 부여하고, 부당 특약에 대한 과징금 부과 수준을 상향한다. 또한 폭염 등 기상재해를 공사 기간 연장 사유로 인정해 노동자 안전을 확보한다.


공공기관도 선도적 역할을 맡는다. 중대재해 발생에 책임이 있는 기관장은 해임할 수 있도록 법적 근거를 마련하고, 공공기관 경영평가 시 산재 예방 배점을 현행 0.5점에서 대폭 상향한다. 지방공기업도 안전활동 수준 평가를 확대한다.


불법 하도급에 대한 단속은 정례화되고, 제재 수준이 강화된다. 산재 예방 능력을 갖춘 적격 수급인 선정·계약을 의무화해 구조적 취약점을 보완한다.


노동자의 권리도 강화된다. 원·하청 노사가 함께 참여하는 산업안전보건위원회를 확대해 자체 안전규범을 수립하고 이행 책임을 부여한다. 노동자는 작업중지권을 행사할 수 있는 권리를 새로 부여받고, 그 요건도 완화된다. 사고 재발 방지를 위해 사고 경위·원인 등을 담은 재해조사 보고서를 공개하고, 500인 이상 사업장에는 안전보건공시제가 도입된다.


산업안전 인프라도 대폭 확대된다. 우선 산업안전감독관을 확충하고, 자치단체에 30인 미만 사업장 예방 감독 권한을 부여한다. 이를 위해 '근로감독관 직무 및 사무위임에 관한 법률(가칭)'을 제정하고, 통일적 집행기준을 마련한다. 기술직군 채용을 확대하고, 산업안전보건 직무능력 공인인증제를 도입해 승진 시 가산점을 부여한다. 임용 후에는 도제식 훈련과 현장 중심 체험·실습 교육으로 전문성을 높인다.

정부, 내년까지 2조원 투입…중대재해 뿌리 뽑는다 16일 서울 종로구 헌법재판소 앞에서 민주노총 소속 조합원들이 중대재해처벌법 관련 헌법소원 기각 요구 및 엄정 집행 촉구 기자회견을 하고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

연간 3명 이상 사망사고 발생 기업 과징금

안전·보건조치 위반에 대한 벌금이 미미했던 기존 제도와 달리, 앞으로는 연간 3명 이상 사망사고가 발생한 기업에 과징금이 부과된다. 부과된 과징금은 산재 예방에 재투자된다. 건설사 영업정지 요건도 확대돼 '연간 다수 사망'을 포함하고, 사망자 수에 따라 영업정지 기간을 기존 2~5개월에서 늘린다.


중대재해가 반복되는 기업은 공공입찰 참가 제한 기간이 강화되고, 시설공사·물품·용역 등 공공조달 평가 시 중대재해 발생 여부가 반영된다. 금융권과 자본시장 평가에도 중대재해 리스크가 반영된다. 대출 금리·한도, 보험료 산정 기준이 달라지고, 상장사는 중대재해 발생 및 판결 사실을 지체 없이 공시해야 한다.


사고 조사·수사도 강화된다. 노동부 장관이 급박한 위험이 있다고 판단하면 긴급 작업중지 명령을 내릴 수 있도록 제도를 신설한다. 중대재해 발생 기업은 신속 수사·송치·기소 대상이 되며, 양형위원회와 협의해 산업안전보건법 양형기준을 상향하고, 중대재해 처벌 등에 관한 법률(중대재해처벌법) 양형기준도 새로 마련한다.


이번 대책은 대통령의 지시에 따라 전 부처가 협력하는 범정부 차원의 종합대책으로 마련됐다. 정부는 노사단체·전문가 간담회, 타운홀미팅, 장관급 회의 등을 거쳐 현장의 의견을 수렴하고, 이를 토대로 구체적 이행 과제를 도출했다. 노동부가 중심이 돼 추진해온 기존 산재 감축 대책과 달리 이번 대책은 범부처 협업을 통해 사고의 근본적·구조적 원인 해결에 집중했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정부는 대책 발표 이후에도 노사, 전문가, 관계 부처와 이행 상황을 지속적으로 점검하며 노동안전 문화가 현장에 뿌리내릴 수 있도록 한다는 방침이다. 김 장관은 "올해를 산재 왕국이라는 오명을 벗는 원년으로 만들겠다"며 "노사정 대표자 회의를 열어 종합대책의 실천 방안을 논의하고, 공공기관이 안전관리에서 선도적 역할을 하도록 하겠다"고 말했다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기