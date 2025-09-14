GGM, 하반기 기술직 22명·일반직 5명 공개 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캐스퍼 일렉트릭 1호차 생산기념식이 열리고 있다. 광주글로벌모터스 제공

㈜광주글로벌모터스(GGM)는 하반기 기술직·일반직 사원을 공개 채용한다고 14일 밝혔다.

캐스퍼의 국내·외 판매 호조에 따라 올해 전기차 및 수출차 생산을 크게 늘린 GGM은 결원 보충을 위해 기술직 22명과 일반직 5명 등 모두 27명의 상생형 지역 인재를 공채한다.

이번 공채는 지난 3월 33명을 뽑은 데 이은 올해 두 번째로 상반기 공채에서는 26대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

원서접수 기간은 15~29일이며, 원서 제출 이후 30일 오후까지 인공지능(AI) 역량 검사를 마쳐야 한다.

원서접수는 채용사이트를 통해 가능하다. 이후 서류 전형과 면접 전형, 건강 검진 등을 거쳐 11월 중에 최종합격자를 발표할 예정이다.

GGM의 이번 공채는 지역 경제 침체로 취업에 어려움을 겪고 있는 지역 청년들에게 어둠 속의 한 줄기 빛과 같은 역할로 '광주 일자리의 희망'이라고 할 수 있다. 광주지역 전자산업과 건설업의 동반 부진, 대기업 공장의 화재로 인한 직원들의 원하지 않는 휴직, 여수석유화학산업단지의 불황 등 지역 경제에 어려움이 가중되고 있기 때문이다.

이러한 악조건에서 GGM은 현재 정규직 사원 682명의 고용은 물론 지역 기업과의 동반 성장으로 지역 경제 활성화에 기여하고 있다. 특히 채용 인원 중 광주·전남 출신이 무려 90%를 차지하고 있다. 20·30대 젊은이도 85%에 달한다.

GGM 관계자는 "GGM은 지역 청년들의 일자리를 만들기 위해 설립된 사회공헌 성격의 회사다"며 "이번 공채도 투명하고 공정한 절차를 통해 상생형 지역 인재를 선발해 취업에 어려움을 겪는 지역 젊은이들에게 희망을 안길 수 있도록 하겠다"고 말했다.





이어 "캐스퍼의 국내·외 판매 호조가 계속되고 GGM에 대한 고객사의 신뢰가 쌓이면 향후 주야간 2교대 가동도 가능할 수 있다"며 "그러면 300여명의 추가 인력이 필요해 대거 고용 창출을 하게 돼 지속 가능한 강소형 기업으로 자리매김, 지역 청년들이 고향에서 안심하고 일할 수 있는 소중한 일터가 될 것이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

