팀 쿡 "한국, 창의적 고객 많은 활기찬 시장…더 잘 모실 것"

유명 IT 유튜버 잇섭과 인터뷰

"아이폰 17 시리즈, 다양한 고객 취향 만족"

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 국내 유명 유튜브 채널에 출연, "우리는 한국 고객을 사랑하며, 전 세계 어디에나 제공하는 경험을 한국에도 똑같이 제공하고 싶다"고 말했다.

쿡 CEO는 유명 IT 유튜버 '잇섭(ITSub)'이 13일 공개한 인터뷰 영상에 출연해 "때로는 그게 잘 안되지만 멈추지 않고 계속 도전하고 있다"며 이같이 밝혔다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 IT 유튜버 잇섭의 영상에 출연해 인터뷰하고 있다. 잇섭 유튜브 캡처.

쿡 CEO는 "나의 찾기를 한국에 선보이고 새 애플스토어를 열 수 있어서 기뻤다"며 "애플페이 도입도 뜻깊었고 앞으로도 더 많은 것들을 한국에 가져오기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

쿡 CEO가 언급한 '나의 찾기' 기능은 아이폰과 아이패드, 맥 등 사용자가 소유한 애플 기기의 실시간 위치를 파악하고 기기 도난 시 알림을 제공한다. 한국 시장에서는 지원하지 않다가 지난 4월부터 정식 지원하기 시작했다. 한국 시장에서 오랫동안 지원되지 않던 애플페이도 2023년 3월 도입됐고, 지난 7월에는 티머니를 지원하면서 교통카드 기능도 출시했다.

그는 "우리는 한국 시장이 매우 활기차다고 생각한다"며 "많은 창의적인 사람들이 있고, 창의적인 사람들은 애플 제품을 좋아한다. 그래서 한국의 고객층을 더 잘 모시고 싶다"고 강조했다.

쿡 CEO는 아이폰17 시리즈 신제품 디자인에 대해 "서로 다른 고객 유형과 다양한 취향을 만족시키기 위해 준비했다"며 "에어는 아주 얇고 가볍지만 프로급 성능과 내구성을 모두 원하는 사람을 위한 제품이고, 프로와 프로 맥스는 여태 만든 것 중 가장 프로다운 아이폰"이라고 설명했다.

애플은 과거 프로 모델에만 적용되던 120㎐ 주사율과 256GB 기본 저장용량을 아이폰17 기본모델에 탑재했다. 쿡 CEO는 "중요한 건 고객이 스스로 가장 잘 맞는 모델을 선택해 가장 만족감 있는 선택을 하는 것"이라며 "아이폰17, 에어, 아이폰17 프로 모두 서로 다른 고객에게 어필한다고 생각한다"고 말했다.





새 아이폰 시리즈는 지난 12일 한국과 미국 등 63개 이상 국가 및 지역에서 사전 주문이 시작됐다. 공식 출시일인 19일부터 온·오프라인 매장을 통해 구매할 수 있다.





