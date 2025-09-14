속초시, 여기어때와 손잡고 '글로벌 워케이션 수도' 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 워케이션 수도 속초, 여기어때 협업 워케이션 출시

'여기어때? 속초 워케이션' 15일부터 11월 28일까지 운영

이병선 시장 "글로벌 워케이션 수도 명성 다질 수 있도록 최선"

글로벌 워케이션 수도로 나아가는 강원도 속초시가 오는 15일부터 11월 28일까지 '2025년 여기어때 협업, 속초 워케이션(Well-cation)'을 새롭게 출시하고 본격 운영한다.

속초 워케이션. 속초시 제공

이번 하반기 속초 워케이션은 전국의 많은 근로자와 기업들의 참여를 유도하기 위해 국내 대표 종합여행·여가 플랫폼인 '여기어때'와 협업하여 새롭게 진행한다.

신청을 희망하는 사람은 여기어때에 접속해 속초 워케이션 배너로 신청하면 된다. 2만 원의 전용 숙박 할인쿠폰을 받을 수 있으며, 강원관광재단에서 주관하는 강원방문의 해 프로모션과 연계해 할인쿠폰을 추가로 지원받을 수 있다.

시는 연속 숙박 쿠폰을 제공해 당일·1박 관광보다는 2박 이상 체류형 관광을 늘려 지역 내 체류 기간과 소비를 모두 증가시키고 지역경제를 활성화한다는 방침이다.

워케이션 홍보를 위한 다양한 전략도 병행된다. 1200여 개 기업, 약 60만명이 이용하는 여기어때 B2B 채널을 통해 홍보를 진행, 실제 기업 임직원들의 참여를 적극 유도한다. 인스타그램, 카카오톡 메시지 및 여기어때 앱 푸시 알림 등 다수의 채널을 활용해 지역의 인지도를 올리고 워케이션 수도로서의 입지를 더욱 공고히 할 방침이다.

속초 워케이션 운영 모습. 속초시 제공

이와 함께 속초시 직영 워케이션도 진행한다.

시 직영 워케이션은 숙박비와 체험 콘텐츠 비용 일부를 지원한다. 참가자들은 ▲체스터톤스 속초 ▲라마다 속초 ▲호텔 마레몬스 ▲한화리조트 설악 쏘라노 ▲설악동 숙박단지(스마일리조트, 맘모스리조텔, HK리조트, 설악산 유스호스텔) 총 8개 숙소에서 머무를 수 있다. 숙소 별로 주중 2박 3일 또는 3박 4일 프로그램이 운영된다.

체험 콘텐츠는 ▲속초파워보트 ▲영랑호스토리자전거 ▲장사항 바다낚시 ▲바다서프 ▲설악워터피아 ▲설악 케이블카 ▲아임낫볼더(클라이밍) ▲빛나르고(ESG 활동) 등 총 8종이 운영되며, 1인당 1만 5천 원 상당의 체험 쿠폰이 제공된다.

숙소 참가비는 5만원(설악동)부터 18만4000원 수준까지 다양하다. 참가자는 여행자보험을 필수로 가입해야 하고, 보험 가입자는 참가비 1만 원이 할인된다. 하반기 속초 워케이션 신청은 네이버폼을 통해 할 수 있다.





지난 2023년 '글로벌 워케이션 속초 선포식' 모습. 속초시 제공

이병선 속초시장은 "대표 여행 플랫폼, 여기어때와의 협업을 통해 전국에서 더 많은 근로자와 기업이 속초를 찾게 될 것"이라며 "내년에는 참가자들이 업무와 휴식을 동시에 누릴 수 있는 최적의 워케이션 센터가 조성될 예정으로, 다양한 인프라 확충에 집중해 속초가 글로벌 워케이션 수도로서 명성을 다질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

