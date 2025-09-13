WSJ "투자 받으려면 임시비자 늘려야"…'구금 사태' 비판

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"미국엔 설비인력 없다"

"조지아 급습, 대미 투자 줄어들 것"

미국 월스트리트저널(WSJ)이 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 공장 건설 현장에서 한국인 노동자들이 대거 체포된 사태를 두고 "미국이 더 많은 외국인 투자를 받기 위해서는 더 많은 임시 비자가 필요하다"고 지적했다.

미국 이민 단속 당국이 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상과 사진을 홈페이지를 통해 공개했다. 연합뉴스

WSJ은 12일(현지시간) 사설에서 "지난 9일 조지아주 현대차 공장에 대한 이민당국의 무분별한 급습 여파가 한국에서 반향을 일으키고 있다"며 이같이 밝혔다.

WSJ은 지난 11일 이재명 대통령이 100일 기자 회견에서 한 발언을 언급하기도 했다. 이 대통령은 "기술자가 있어야 기계 장비 설치를 할 수 있는데, 미국에는 그런 인력이 없으면서도 우리 사람들이 머물며 일할 수 있도록 비자를 발급해주지 않는다"며 "기업들이 현지 공장을 설립한다는 데 불이익을 받거나 어려워질 텐데 고민을 안 할 수가 없다"고 말했다.

WSJ은 이를 두고 "미국인들이 듣기 거북할 수 있겠지만 이는 사실이고 미국에는 이런 일을 할 인력이 없다"며 이 대통령의 발언을 귀담아들어 볼 필요가 있다고 했다.

그러면서 "미국 동맹국들은 자국 수출품에 더 높은 관세가 부과될 위험보다는 트럼프 행정부의 관세 정책을 수용할 의지를 보여왔다"면서도 "그러나 그들의 이런 유연성은 결국 자국 유권자들의 인내심과 충돌한다"고 봤다. 수갑과 사슬에 묶인 모습이 담긴 영상을 한국인들이 좋게 받아들이지 않는다는 것이다.

WSJ은 "트럼프 행정부는 일부 노동자들이 불법으로 국경을 넘었고 다른 이들은 만료된 비자로 일하고 있었다고 말한다"면서도 "조지아에서와 같은 급습은 트럼프 대통령이 원하는 외국인 투자를 억제하는 요인"이라고 지적했다.





앞서 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI) 등은 지난 4일(현지시간) 조지아주 서배나에 위치한 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 불법체류자 단속을 벌여 총 475명을 체포했다. 우리 정부의 적극적인 대응으로 현장에서 체포된 한국인과 외국 국적자 등 330명은 풀려나 지난 12일 대한항공 전세기 KE9036편을 통해 인천공항에 도착했다.





