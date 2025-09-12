[단독]금융위 공무원 절반 세종 내려가나…금감위 4국16과 검토

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 금융당국 조직개편 방안을 구체화하고 있다. 예산 기능을 분리한 기획재정부는 금융위원회의 금융정책 기능을 합쳐서 5국 16과의 재정경제부로 정비하고, 신설되는 금융감독위원회는 4국 16과로 구성하는 방안을 검토 중이다.

금융위 공무원 절반은 서울(금감위)에 남고, 절반은 세종(재경부)으로 이동할 것으로 보인다. 행전안전부는 금융위와 협의해 세부 내용을 확정할 방침이다.

12일 정부 여당에 따르면 행안부는 현재 기재부, 금융위와 조직개편 세부사향을 논의 중이다. 기재부와 금융위는 각각 비공개로 내부 공무원들과 조직개편 협의 내용을 공유하고 있다. 금융위는 이날 오후 전 직원을 대상으로 설명회를 개최하고 기본적인 사안에 대해 소통한 것으로 알려졌다.

현재 행안부가 금융위와 협의하는 내용은 전체 인력, 직제, 세종 전출 규모 등이다. 재경부는 5국 16과, 금감위는 4국 16과로 설계하는 방안이 유력하다. 현재 금융위 조직은 현재 8국 26과 3팀으로 구성되어 있다.

인력 조정도 불가피하다. 조직 총인원은 금융위 인원(263명)보다 최대 약 100명 증가한 310~370명이 될 것으로 예상된다. 인원이 증가함에 따라 상임위원 등 일부 보직도 조정이 불가피하다.

가장 큰 관심사인 재경부 전출 공무원 규모는 최소 100명에서 최대 160명을 두고 검토 중이다. 이 방안이 확정된다면 현재 인원의 최소 절반이 세종시로 내려가게 되는 셈이다. 금감위로 이동하는 공무원도 최소 100명에서 최대 160명이 될 것으로 보인다.





금융위 관계자는 "행안부가 결정하는 사안으로 정해진 바 없다"며 "비공개 회의 내용을 알 수 없다"고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

